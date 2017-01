Denunció a una constructora por no hacerle la casa y la empresa desapareció

El gran déficit habitacional y la insuficiente oferta de programas de viviendas del Estado, obliga a muchas familias a buscar alternativas para acceder al techo propio. Una de ellas a buscar a empresas constructoras que ofrecen facilidades de pago en cuotas, pero que luego parecen no tener la solvencia necesaria para cumplir con los compromisos asumidos.

Teresa Molina denunció penalmente y en la Dirección de Defensa al Consumidor a la empresa constructora ABI, encargada de realizar casas prefabricadas por no haber cumplido con el contrato.

La mujer había pactado con Ángel Páez -dueño de la firma- la realización de la obra por un monto de 90.000 pesos que al ser financiado, la suma ascendía a los 140.000 pesos aproximadamente. En octubre del año pasado, la empresa debería haber entregado la obra -según la denuncia- pero la concreción se fue dilatando en el tiempo y sólo cumplieron con hacer la platea.

"En varias oportunidades fui a ver a Páez a la oficina y me dijo que no podía terminar los trabajos porque no tenía personal. La última vez, se excusó diciendo que como no podía culminar con la casa me iba a devolver los 34.000 pesos que le adelanté, pero no me dio la plata, ni tampoco se lo puede localizar porque cerró la oficina", contó la denunciante.

Abi construcciones tiene su domicilio en calle Maipú 101 de Ciudad, como también se menciona en la página de facebook de la empresa.

"Ante los reiterados incumplimientos decidí ir a un abogado e intimarlo por carta documento, pero me volvió porque nunca hubo acuse de recibo, es decir que no había nadie en la oficina para recibirla", dijo Molina.

Otros casos

En la página de Facebook de la empresa también aparece la calificación de otros clientes, quienes utilizaron la red social para hacer sus denuncias:

Este medio intentó contactarse con la empresa telefónicamente y en persona a las oficinas, pero fue infructuoso. El lugar estaba abandonado y había avisos de cartas documentos en curso.