Los feriantes de la ex estación Belgrano se resisten al desalojo

El sábado los feriantes del distrito guaymallino de San José, que se ubican en las inmediaciones de la Ex Estación del Ferrocarril Belgrano, fueron notificados por un posible desalojo tras varias negociaciones emprendidas desde enero del 2016. El mismo comienza a regir desde el próximo fin de semana y los trabajadores se resisten al mismo.

“Estamos cansados de los malos tratos, la falta de oportunidades y la persecución que desde enero del año pasado venimos sufriendo los trabajadores. Sólo luchamos por nuestros derechos. Somos cerca de 550 familias que se queda sin su fuente laboral tras esta decisión de la Municipalidad”, aseguró a El Sol, Stella Fernández, una de las trabajadoras.

Orden de desalojo emitida por el municipio con fecha 7 de enero del 2017

Una realidad que no es novedosa

La feria funciona en el municipio desde hace 30 años. Con el paso de los Gobiernos han sido movidos de sus puestos de trabajo y esta vez, el intendente Marcelino Iglesias determinó su disolución, al menos, que no funcione más en la ex Estación del Ferrocarril Belgrano.

Ante esta situación, un grupo de feriantes aceptó la propuesta del funcionario de trasladarse hacia la plaza Bolivia. La normativa fue acatada por un grupo minoritario ya que la mayoría de los trabajadores manifestaron su disconformidad.

“El arreglo lo hizo el Intendente y el Director de Industria y Comercio, Javier Massó, con un grupo minoritario de trabajadores que no representan a la mayoría. Esas negociaciones se hicieron por detrás y por ello quedó ante la sociedad que el municipio había dado otro espacio para que la Feria funcionara pero nada de eso ocurrirá ya que muchos feriantes no pueden trasladarse hasta allí, además, el espacio es muy reducido”, dijo la trabajadora indignada.

Feriantes de Guaymallén protestaron frente a la Municipalidad

“Buscamos soluciones concretas. No podemos seguir viviendo con esta incertidumbre ya que son muchas las personas que dependen de este trabajo. Somos casi 600 familias que nos quedamos sin fuente laboral y no aceptaremos ir a la plaza Bolivia. Si quieren que nos vayamos de donde estamos que nos den trabajo sino el próximo fin de semana regresamos”, expresó Fernández.

La voz del municipio

Frente a esta situación, Marcelino Iglesias aseguró que es muy difícil negociar teniendo en cuenta que muchos de los feriantes no cumplen con las exigencias mínimas de comerio. “Acá se comercializan aves vivas y muertas, comidas y nadie controla nada. Además, el 40% de los feriantes no reside en Guaymallén y no tengo porque hacerme cargo de sus situaciones”, dijo el mandatario.

Iglesias aseguró que se les brindó como alternativa que ellos propusieran un lugar pero que para trabajar en él debían cumplir con las exigencias de comercio. Una de las alternativas fue la plaza Bolivia, también hay otro espacio en El Bermejo, ahora los trabajadores deliberarán que propuesta toman.

“No es un capricho mío ni del municipio el desalojo. Todos tienen que cumplir con normas legales y acá no existen. Además no sólo se nos plantea su situación sino también la de los vecinos de la zona que están cansados de no poder transitar libremente los fines de semana por las calles ya que es un caos. Más de dos mil personas circulan por Mitre y Godoy Cruz los fines de semana y eso no es posible”, refirió Iglesias.

Por ahora no hay muchas alternativas. Los feriantes seguirán en pie de lucha y el municipio también seguirá manteniendo su postura: “Cuando se planteó esta situación en Capital, Víctor Fayad propuso diferentes espacios físicos donde se montaron Persas. Al principio Capital se hizo cargo del alquiler y luego los propios trabajadores. Necesitamos que entiendan que lo que reclaman no es lícito porque no trabajan con las condiciones legales pertinentes”, culminó contundente Iglesias.