Crimen en Guaymallén: aseguran que no fue una entradera sino una discusión por drogas

Esteban Ortega (22) fue asesinado a puñaladas durante la madrugada del sábado en el barrio Santa Elvira de Guaymallén. Junto a él fue herido su hermano, Franco (23) y un amigo, Mauricio Díaz. Por el hecho fue detenido un hombre, quien asegura que se defendió de un intento de asalto. Por el contrario, los vecinos dieron una versión opuesta e indicaron que se trató de una discusión por drogas.

Cerca de las 5 de este sábado, los tres jóvenes, malheridos, salieron corriendo de una vivienda de la calle Charcas hasta la casa de una vecina, ubicada en Solís, para pedir auxilio.

“Golpearon y a los gritos pidiendo ayuda”, dijo la mujer, quien los dejó entrar mientras pedía una ambulancia.

La mujer les preguntó insistentemente qué habían hecho y los jóvenes confesaron lo ocurrido.

“Me dijeron que estaban tomando algo con este hombre y que de un momento a otro los atacó”, asegura.

Uno de los jóvenes murió desangrado en la casa, mientras que los otros dos permanecen hospitalizados.

De acuerdo a los vecinos y familiares, que viven a pocas cuadras, los tres jóvenes habían llegado durante la tarde de ese viernes al barrio al que visitaban regularmente ya que allí vive un abuelo.

“Viven en el barrio Cadore pero venían y se ponían a tomar algo en la plaza”, dijo uno de los vecinos.

Ese viernes, uno de ellos hasta le había pedido agua a una vecina para paliar las altas temperaturas de la tarde.

“Era normal que se reunieran, muchas veces le pedían plata a los vecinos, pero nunca de manera violenta”, dijo la mujer que los auxilió.

Al parecer, durante la noche se reunieron con el hombre para tomar alcohol y drogas. En medio de esto, habría ocurrido una discusión y el sujeto se levantó, tomó un cuchillo y los atacó.

“Ellos tomaban drogas, pero no eran ladrones”, indicaron los allegados que agregaron “además no tenían armas y no pudieron defenderse”.

El sujeto, por el contrario, sostuvo que los sujetos lo interceptaron cuando llegaba a su casa y le pidieron dinero. Él les entregó $100 y ellos insistieron. Luego irrumpieron en cu casa, y comenzaron a revisarle la pertenencias.

En ese momento el hombre de 38 años tomó un cuchillo y los atacó. A Ortega le dio tres puntazos, uno de ellos en el brazo que habría tocado una arteria. Tras varios minutos de agonía, el joven murió desangrado. Su hermano fue herido en la cabeza y se encuentra hospitalizado, mientras que su amigo, Díaz sufrió tres heridas en el tórax.

En cuanto a la causa, la fiscal de Homicidios, Claudia Ríos, imputó al hombre por el delito de homicidio simple y homicidio simple en grado de tentativa pero quedó en libertad por entender, en principio, que se trató de un caso de legítima defensa. Ortega y Díaz fueron acusados de robo, y siguen internados.