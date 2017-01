Mariano Martínez: “No siento que el embarazo de Camila haya sido rápido. Soy lanzado”

A pesar de que aún no cumplió seis meses de relación con Camila Cavallo, Mariano Martínez vive con mucha felicidad el embarazo de la modelo, con el cual se convertirá en padre por tercera vez (ya tiene a Olivia y Milo de su relación con Juliana Giambroni). “Creo que a esta altura ya todos saben lo que significa ser padre para mí. Me encanta, soy feliz siendo padre de dos hijos y lo seré de tres también. Es una responsabilidad, claro, pero muy placentera. Es el trabajo más lindo del mundo”, confesó el actor en revista Luz.

Consultado sobre si no le parece que todo sucedió muy rápido en el romance que lo une a Camila, el actor fue tajante. “Yo no lo siento así, te juro… Supongo que mi naturaleza es así, soy lanzado y ya no me preocupo por eso. Sé que voy a morir así”, aseguró el actor que el 16 de enero regresa a la pantalla chica con Amar después de Amar.

Mariano contó que aún no saben el sexo del bebé ya que apenas están por cumplir los tres meses de embarazo. Además, cuando le preguntaron cómo se llevaba con la diferencia de edad (le lleva 16 años a Camila), dio una divertida respuesta: “Y… ¡son cuatro mundiales! (ríe). Te soy sincero: no siento esa diferencia para nada, la llevo muy bien. Además, mi ídolo es Mick Jagger, así que imaginate”.