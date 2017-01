Video: encontró al amante de su mujer manejando su propia camioneta

Un hombre no pudo controlar su furia tras encontrar a su mujer en compañía de otro hombre, que incluso manejaba su propia camioneta.

El hecho ocurrió en México el pasado sábado y la reacción rápidamente se viralizó en las redes sociales. Un video muestra a la víctima del engaño golpeando el vehículo e intentando obligar al conductor a que baje para enfrentarlo.

"Es mi camioneta, pendejo. A los dos se los va a cargar la chingada", gritaba el hombre, que no se calmaba ni siquiera por la presencia de efectivos policiales. Pero la pareja descubierta in fraganti no se bajó del vehículo y prefirió mantener las puertas cerradas.

En redes sociales, la mujer fue bautizada como Lady Cuernos, mientras que la escena fue compartida entre bromas. "Lo que más le molesta es que le gaste la gasolina", fue uno de los comentarios más repetidos en Twitter, en medio de protestas en gran parte de México por los aumentos del combustible.

