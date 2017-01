Trump vs Meryl Streep: "Es una de las actrices más sobrevaloradas de Hollywood"

A través de Twitter, el electo a presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, le contestó a Meryl Streep , quien lo había criticado en el discurso que brindó, tras recibir el premio de honorífico de los Globos de Oro.

Trump descalificó a la actriz y sostuvo que "nunca" se burlaría de un periodista discapacitado, un hecho que ella había mencionado en sus palabras.

"Meryl Streep, una de las actrices más sobrevaluadas de Hollywood, no me conoce pero me atacó anoche en los Globo de Oro", comenzó diciendo Trump en la popular red social.

"Es una lacaya de Hillary que perdió fuerte. Por centésima vez, yo nunca me mofé de un periodistas discapacitado (nunca haría eso)", explicó en relación a la intensa polémica sobre su supuesta imitación del periodista deThe New York Times Serge Kovaleski, quien sufre de una condición crónica llamada artrogriposis, que limita el movimiento de sus brazos.

"Simplemente lo mostré en una actitud rastrera cuando cambió totalmente un artículo que había escrito hace 16 años para hacerme quedar mal. ¡Tan sólo más prensa deshonesta!", concluyó en relación a su imitación.