Beatriz Salomón emocionada con Legrand: “Mirtha vos me conseguiste trabajo”

Tras una semana súper mediática por todo lo que generó el juicio que le ganó a América TV, Cuatro Cabezas, Jorge Rial, Luis Ventura, Daniel Tognetti y Miriam Lewin (el fallo es en primera instancia y aún puede ser apelado), Beatriz Salomón fue a almorzar con Mirtha Legrand el domingo al mediodía.

Allí, luego de contar todo lo que tuvo que vivir en estos años de batalla judicial y problemas económicos, la ex vedette se quebró y, entre lágrimas, recordó que la diva de los almuerzos fue una de las personas que le tendió una mano. “Quiero agradecerte a vos públicamente porque mucha gente me ha ayudado y vos, una vez, sabías que yo no tenía plata y me conseguiste un trabajo en Santiago del Estero. Y me hiciste ganar muy buena plata“, dijo, llorando Beatriz.

“Mirtha, sos una gran señora. De verdad, te lo agradezco. Esto no lo sabe nadie de Mirtha, pero ella sabía que yo tenía problemas”, agregó Salomón en la mesa, mientras Mirtha trataba de calmar la fuerte emoción de la actriz.

Mirá el video