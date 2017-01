Citan a declarar a Cielo Latini por presunta extorsión contra Rolando Graña

Luego de varios cruces públicos en las redes sociales, la pareja conformada por la escritora Cielo Latini y el periodista Rolando Graña suma un nuevo capítulo a su turbulenta relación.

Según consignó el medio platense Diario Hoy, Latini fue citada a declarar ante la Justicia luego de Graña le iniciara una demanda por amenazas y extorsión.

Es que ella argumentó en las redes sociales que él no cumplía con el pago de la cuota alimentaria correspondiente a las hijas en común. Además, lo habría chantejado con presentarse en diversos programas de televisión para difundir fotografías y videos de la intimidad, que perjudicarían la imagen pública de Graña.

A raíz de esto fue que la demandada quedó imputada bajo el delito de extorsión y deberá presentarse a declarar el 12 de febrero.

En el testimonio brindado por Graña, afirmó que mantenían un trato cordial pero que por diferencias de criterios en cuanto a la crianza de las niñas, el contacto entre ellos mutó a un vínculo violento y agresivo. En una ocasión -según relató el periodista- la madre de sus hijas se presentó en su domicilio para darle una suma de dinero. En ese momento, Latini habría tenido un brote de nervios y habría insultado a la actual novia de Rolando.

Un causa de conflicto adicional es la cuota alimentaria en la que se habría consensuado que se pagaría 35 mil pesos, sin embargo, para Latini no habría sido suficiente. También habría exigido que su ex alquilara un departamento. No conforme con la negativa recibida, Cielo brindó una entrevista a una revista y alegó que su ex no se hace cargo de nada y que la dejó en la calle junto a las menores. Graña se presentó ante la Justicia, inició el proceso de divorcio, solicitó un nuevo régimen de visitas e intentará, según el matutino platense, que el vínculo con sus hijas se lleve adelante con la intervención de los abogados pertinentes.