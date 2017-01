"La La Land" arrasó con los premios Golden Globe

Con la conducción de Jimmy Fallon , se lleva a cabo en el hotel Beverly Hilton una nueva entrega de los premios Globos de Oro, otorgados por la Prensa Extranjera de Hollywood. La ceremonia comenzó con un musical que funcionaba como claro homenaje a La La Land protagonizado por Fallon y diversos actores, desde John Travolta, pasando por Rami Malek y Justin Timberlake hasta los protagonistas de Stranger Things.

La quinta fue la vencida para Ryan Gosling, que ganó su primer Globo de Oro como actor protagónico en comedia o musical por su papel de músico de jazz en La La Land: Una historia de amor.

La película, que se estrenará el 26 de enero en nuestro país, ya cosecha otras cuatro estatuillas: al mejor director y guión (de Damien Chazelle, el de Whiplash), a la mejor banda de sonido original y la mejor canción original (City of Stars).

Elle, de Paul Verhoeven, ganó el premio a la mejor película hablada en idioma extranjero. Fue la que Francia envió al Oscar, pero que no quedó entre las nueve películas preseleccionadas por la Academia de Hollywood para competir por ese premio. La protagoniza Isabelle Huppert, quien estuvo en el Bevery Hilton Hotel.

Meryl Streep se llevó una ovación cuando recibió el premio a la trayectoria. La actriz de 67 años está nominada este año por Florence, la mejor peor de todas.

En cuanto a la TV, The Crown ganó como mejor serie dramática, donde estaba como candidata Game of Thrones, Atlanta fue la mejor serie de comedia y People vs O.J. Simpson, como mejor miniserie o película de TV.

Otros ganadores de la noche en el rubro televisivo resultaron Billy Bob Thornton, Tracee Ellis Ross (la hija de Diana Ross), Hugh Laurie y Sarah Paulson.

Fuente: Clarín / La Nación / AP