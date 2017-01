Los papás de Brian Aguinaco pidieron al juez que "no libere al menor"

Los padres de Brian Aguinaco, el adolescente que fue asesinado de un disparo en el barrio porteño de Flores el pasado 24 de diciembre, exigieron hoy al juez que "no liberen al menor" de edad, en referencia al joven detenido por el crimen, y que se apruebe una ley que baje la edad de imputabilidad, tal como propone el gobierno.

"No queremos que esto quede impune, que sea una caso más cajoneado y que no pase nada. Que el menor (de edad) cumpla y pague lo que tiene que pagar, que no quede libre, que si tienen que bajar la edad de imputabilidad, en ciertos casos, que lo hagan", expresó Fernando Aguinaco.

Además, aseguró que, desde que ocurrió el asesinato de su hijo, "lo único" que cambió en la zona, considerada una de las más inseguras de la ciudad, fue la "presencia policial" ya que "hay más controles, pero el resto sigue igual".

Por su parte, Eliana, madre de la víctima, le exigió al juez de Menores Enrique Velázquez que "no largue" al chico de 15 años acusado del homicidio de su hijo.

"No puede largarlo. Tiene que dejarlo detenido, se tiene que esclarecer" del homicidio, remarcó la mujer.

"Esto es algo del día a día de otra manera no se puede seguir, me gustaría estar en mi casa haciendo el duelo, pero somos los únicos que vamos a hacer algo por mi hijo. No me gusta estar en televisión, pero no tengo otra alternativa", agregó.

Sobre la ley para bajar la edad de imputabilidad expresó: "No sé si es la solución, pero es lo que queremos, (el acusado) es responsable de lo que hace, vamos por esa ley", subrayó.

En tanto, anunciaron una nueva marcha para exigir justicia el próximo el martes a las 20, que va a salir desde la plaza de Santander y Carlos Ortiz del barrio de Flores, hasta la intersección de las avenidas Carabobo y Rivadavia.

Aguinaco, de 14 años, murió de un balazo en la cara que le disparó uno de los dos motochorros que momentos antes habían asaltado a una mujer y su hija, en Asamblea y Robertson, de la zona sur de Flores.

El chico viajaba en un automóvil junto a su abuelo en la tarde del 24 de diciembre último.

Poco después fue detenido un chico de 15 años, también llamado Brian, acusado del homicidio.