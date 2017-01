Messi compite este lunes por el premio The Best, de la FIFA

La FIFA entregará este lunes el premio "The Best" al mejor futbolista de 2016, en una ceremonia que se desarrollará en Zúrich, Suiza.

El principal candidato a quedarse con el premio es el portugués Cristiano Ronaldo, que el año pasado conquistó la Champions League y el Mundial de Clubes, con el Real Madrid, y la Eurocopa, con el seleccionado de Portugal.

Además de Ronaldo, que ya ganó cuatro balones de oro que otorga anualmente la revista France Football, los otros finalistas son el argentino Lionel Messi y el francés Antoine Griezmann.

Los tres fueron los más votados de una lista de 23 futbolistas confeccionada por un grupo de notables designados por la casa mayor del fútbol.

La terna fue votada por el público en general, a través de Internet, entrenadores y capitanes de seleccionados nacionales, además de periodistas especializados.

Será la primera entrega del premio "The Best", que viene a reemplazar el "FIFA World Player of the Year" entregado por la entidad entre 1988 y 2010.