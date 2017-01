Video: el truco con una bala que casi le cuesta la vida

El reconocido mago David Blaine, pasó el susto de su vida al fallar en uno de sus trucos.

El hombre de 43 años, pensó que había muerto cuando su intento de disparar un rifle y atrapar la bala en su boca salió mal.

Blaine realizó el truco en el MGM Gran Garden Arena de Las Vegas, Estados Unidos, el pasado noviembre, pero recién esta semana se transmitió a través de la televisión.

La idea era que una tapa de metal puesta entre sus dientes detuviera el impacto mientras él mismo lanzaba el disparo con una cuerda atada al rifle que se encontraba a metros de distancia.

La bala de calibre 22 llegó justo hasta la tapa de metal como estaba planeado, pero se soltó de las gomas con la que estaba plegada a los dientes y lo golpeó en la parte posterior de la garganta.

"Cuando la bala golpeó la tapa, hubo un zumbido agudo en mis oídos y sentí un impacto en la parte posterior de la garganta. Estaba seguro que la bala había pasado por mi cabeza y que estaba muerto", contó en su programa E4 Beyond Magic.

"De repente me di cuenta del dolor y eso me trajo de vuelta. En ese momento me di cuenta que el protector bucal se había vuelto a romper y yo estaba vivo", añadió.

Los amigos de Blaine se han negado a realizar nuevamente el truco, pero él insiste en incluirlo en su próxima gira mundial.