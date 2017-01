Lali Espósito habló de Santiago Mocorrea: “Es un divino”

Lali Espósito habló de su relación con el productor musical Santiago Mocorrea. Además, se refirió al embarazo de la actual novia de Mariano Martínez, su ex.

“No estoy de novia, hice un Facebook Live y estaba en el auge de la cuestión ese tema y lo tuve que aclarar. No estoy de novia, estoy muy bien y estoy soltera”, dijo Lali en diálogo con Catalina Dlugi.

Sin embargo, dejó la puerta abierta al amor al decir: “Pero Santi es un divino y yo tengo una vida privada que cuido mucho”.

Consultada sobre Mariano Martinez, confesó que “fue una situación muy nueva para mí, yo no estaba acostumbrada a tanta exposición en cuanto a lo personal. Siempre encaré las cámaras y dije la verdad, es algo que me sale naturalmente darle la importancia que tienen a las cosas”, destacó.

Al tiempo que, tras rememorar el audio que salió a la luz donde se escuchaba al actor diciendo que era una “nefasta” aclaró que “yo sé perfectamente la relación que tuve con Mariano, las cosas que estuvieron buenísimas, las cosas que no. Y confío muchísimo en que se notan mucho la educación que tiene uno y la forma de ser, por eso no me preocupo mucho porque siempre sale la verdad”, enfatizó en nota con La Once Diez/Radio de la Ciudad.

Hace apenas unas semanas, Martínez y Camila Cavallo confirmaron que esperan su primer hijo juntos. Ante la pregunta de si le sorprendía dicha noticia, aseveró que “para nada”. Y prosiguió que “un baby siempre es una bendición”.

En esta línea se le preguntó acerca de si tenía el proyecto de ser madre en algún momento: “Como mujer siento el deseo de pasar por esa experiencia hermosa de ser madre, pero tengo muy claro que va a ser dentro de muchos años. Porque yo en este momento tengo muchos sueños y muchas cosas por hacer y no quiero ser egoísta con un hijo que merece todo el tiempo”.

G Plus

Facebook

Twitter “Me propusieron ser jurado del Bailando” “Me propusieron ser jurado del Bailando”

Sobre la posibilidad de ser jurado del Bailando 2017 reveló que “una vez que ganó Peter (Alfonso), me llamó al otro día el Chato (Pablo Prada) para proponerme ser jurado del Bailando, no le confirmé ni le dije nada”.

“Me divirtió mucho la experiencia de ser jurado, la disfruté muchísimo, pero no me imagino esos tiempos, en los que serían cumplir todas las noches con un trabajo, cuando yo tengo un año de muchos viajes, y de pronto me tengo que ir a México dos semanas, a Europa dos semanas”, argumentó.

Así, sostuvo que “mi carrera musical es muy nuevita y le fui honesta con que lo iba a pensar pero no puedo. Lo mismo me pasa con una tira diaria, que me encanta la idea de hacer una, tengo propuestas de Suar, de Underground, pero la realidad es que este año no puedo”, expuso.

Por otro lado, la ídola juvenil contó cómo fue compartir escenario con Ricky Martin, y reveló los consejos que le dio el artista: “Ricky fue lo más, él me decía que sabía lo importante que es para una artista que está empezando esta oportunidad es enorme, México es la meca de la música latina, yo quiero que tengas esta posibilidad”. De esta forma se mostró agradecida al expresar que “me dio la posibilidad de abrir un mercado en México y por supuesto, que nunca jamás voy a olvidarme eso”.

En otro orden de cosas, le habló a sus fans, las “Lalitas”: “Mis fans son muy incondicionales y aguerridas. Ellas son y fueron las que me bancaron desde el primer momento en mi camino musical que lo empecé independientemente”.

Por último, admitió que “noto mi crecimiento en lo personal, después de ciertas experiencias, creo que estoy evolucionando como ser humano y esto me hace sentir muy bien. Argentina es mi lugar y donde más me importa que todo funcione y que a la gente le guste es acá, mi pensamiento siempre está puesto en qué piensan en mi país”, concluyó.