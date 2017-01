Maradona: "Infantino tiene roto los huevos con la crisis en AFA"

Diego Maradona advirtió hoy que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, "tiene rotos los huevos" con la crisis del fútbol argentino y aseguró al suizo "no le va a temblar el pulso si tiene que desafiliar a la AFA" por el desacato de sus dirigentes a las directivas de la máxima entidad con sede en Zúrich.

El astro le pidió a la dirigentes locales "que no se equivoquen, lean el estatuto y le den bola a la FIFA" para encauzar una crisis institucional que -reconoció- le provoca "miedo de que pare el fútbol en Argentina".

"Infantino me dijo así: 'De los informes que me dan de Argentina ya los huevos me explotan. Y no me va a temblar el pulso en ir a explicarle a cada argentino por qué Argentina no va a jugar más las copas internacionales si queda desafiliada", contó Maradona.

El ex capitán y DT del seleccionado consideró que la crisis de la AFA está "muy caliente y puede terminar en cualquier cosa, con desafiliación, sin dudas".

El problema se tensó al extremo el pasado jueves cuando dirigentes, en su mayoría del Ascenso y el interior, se autoconvocaron para decidir de manera unánime el llamado a una Asamblea Extraordinaria el próximo 15 de febrero con el objetivo de elegir un nuevo presidente de AFA, sin previa reforma del estatuto como exigió la FIFA al momento de designar al Comité de Regularización liderado por Armando Pérez.

"El lunes voy a volver a hablar con Infantino, que ya me dijo que está muy caliente con todo este asunto porque con todo este quilombo que estamos haciendo le estamos faltando el respeto a la FIFA", adelantó Diego, que permanece en Buenos Aires desde la semana previa a la Navidad.

Maradona aseguró que el presidente de la FIFA le reconoció su error en la elección de los miembros de la Comité de Regularización, que estuvo a cargo del dirigente suizo Primo Corvaro.

"Hace dos meses me dijo que no estaba de acuerdo con la propia gente que designó la FIFA para manejar la AFA", reveló.

"Me dijo que Corvaro se equivocó y que tuvieron influencia Fernando Marín (titular de Fútbol para Todos) y el presidente Mauricio Macri", abundó en una entrevista con el diario Olé.

Maradona llamó irónicamente "Comisión Desorganizadora" al cuerpo dirigencial que encabeza Armando Pérez, de quien dudó sobre el problema pulmonar que lo mantuvo internado en el Sanatorio Otamendi desde el 20 de diciembre hasta el jueves pasado. "Creo en otros problemas que puede tener", aseguró sin aportar detalles.

"Lo de Armando Pérez fue algo muy desacertado. No entienden absolutamente nada (los integrantes del Comité de Regularización) y el fútbol argentino está hoy en la puerta de quedar afuera de toda competencia mundial. La cosa pinta muy mal", se preocupó.

Diego rogó que "Dios no quiera" que le próximo Mundial Rusia 2018 transcurra sin Argentina y el astro Lionel Messi y se comprometió a contarle a Infantino toda su verdad en la próxima charla que mantengan porque no quiere ser "culpable de que paren el fútbol" en el país.