Angelici anunció que Boca no estará en la Asamblea del 15 de febrero

El presidente de Boca Juniors, Daniel Angelici, anunció hoy que "Boca no va a ir" a la asamblea extraordinaria del 15 de febrero a la que convocaron casi 50 dirigentes del fútbol argentino con el fin de elegir un nuevo presidente de la AFA.

"Boca no va a ir. Que vayan, que elijan presidente y que traten de venderle los derechos de televisión, que cuando a mí la empresa me venga a decir, yo voy a responder que a Boca no lo transmiten", amenazó en una entrevista con radio La Red.

El dirigente aceptó que "tiene que haber elecciones lo antes posible y tiene que haber un presidente legitimado", pero recordó que "esta comisión normalizadora está puesta por FIFA" e invitó a sus pares a no pretender hacerse los "vivos".

Además, advirtió a quienes se reunieron ayer que "a nadie se le ocurre que alguien va a llegar a ser presidente de la AFA sin el consenso de los clubes grandes".

"Tiene que haber alguien de consenso que llegue a conducir, pero a nadie se le ocurre que alguien va a llegar a ser presidente de la AFA sin el consenso de los clubes grandes, de los clubes que generan los recursos", manifestó en referencia a la postura de los clubes más importantes, que no fueron parte de la reunión.

Además, denunció hoy que "la AFA tiene un pasivo de 1.150 millones" de pesos, porque "nadie quiere pagar", por lo que "vería bien" que se les impida a los clubes deudores incorporar jugadores.

"Nadie quiere pagar, entonces la AFA tiene un pasivo de 1.150 millones que los clubes le deben a la AFA. Si todo el mundo sale hoy a pagar, tenemos plata para repartirle a todos los clubes de nuevo y a cada uno lo que le corresponde", desafió.

El dirigente disparó contra los "clubes que deben y quieren seguir incorporando" futbolistas, y apoyó la posible medida para que no puedan hacerlo.

"La coherencia te dice que si vos debés plata, ¿cómo pretendés incorporar? ¿Cómo vas a gastar 2 millones de dólares en comprar un jugador, 3 millones, si debés plata? Andá a pagarle a la casa madre, que te ayudó cuando la necesitabas", exigió.

En esa misma línea, recordó que el fútbol argentino está en estas condiciones "por responsabilidad de los clubes, por un manejo de muchísimos años que no ha cambiado, que debería haber cambiado y que muchos se resisten a cambiar".

Finalmente, sobre la posibilidad firme de que el torneo no se reanude en el primer fin de semana de febrero, si no se arregla el problema de los ingresos por las transmisiones televisivas, consideró que esa medida no solucionaría nada.

"¿Qué vamos a solucionar si no empieza? Llega fin de mes y las cuentas hay que pagarlas. Si al otro mes no jugás más, el socio no te paga más la cuota, no te paga más el abono, te fundís más", concluyó.