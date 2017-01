Famosos despiden a Obama en emotivo video

A pocos días que Barack Obama deje la Casa Blanca y la presidencia de Estados Unidos, diferentes actos se han celebrado para despedirlo.

En esta ocasión la Casa Blanca lanzó un video titulado Yes We Can donde celebridades, famosos y ciudadanos estadunidenses compartieron sus momentos favoritos del presidente y en el momento en que supieron que sí se podía.

Con Yes We Can, Obama llegó a la presidencia en 2008 y con este video de despedida buscaron representar momentos importantes de su presidencia, las leyes que aprobó, los momentos sombríos como los tiroteos, pero, también el lado sencillo y amable del pronto ex presidente.

El video comienza con algunas imágenes de Obama para dar inicio a las confesiones de artistas como Tom Hanks, Kobe Bryant, pero también de ciudadanos que conocieron al presidente o que simplemente se vieron inspirados por su persona o su mandato.