Carrie Fisher fue enterrada en una enorme píldora de Prozac

Carrie Fisher, conocida, además, por su increíble humor y manejo de la ironía, fue enterrada este viernes en una urna de porcelana de los años 50 con la forma de una píldora de Prozac, propiedad de la icónica actriz.

Entrevistado por Entertainment Tonight, el hermano de la actriz, Todd Fisher, contó que la decisión del diseño de la urna fue idea de Billie Lourd, hija de Carrie.

“Se trata de una antigua píldora de Prozac de porcelana, de los años cincuenta, que era una de las pertenencias más preciadas de Carrie, su favorita. La amaba. Billie y yo no pudimos encontrar nada apropiado y pensamos que esto le gustaría”, dijo.

A lo largo de los años dio varias entrevistas sobre su trastorno de bipolaridad y adicción a los medicamentos y a la cocaína.

@thecherness oh she totally did. pic.twitter.com/VPBFCJuqUV

— Cher (@thecherness) 6 de enero de 2017