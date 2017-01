A un mes: Viviana Luna dejó cartas para sus hijos

Este sábado se cumple un mes de que fue vista por última vez Viviana Luna (45), tras dar una entrevista laboral en un complejo de cabañas en Potrerillos, Luján de Cuyo. Los últimos datos obtenidos de la intensa búsqueda que lidera la fiscal de Homicidios, Claudia Ríos, fueron unos documentos que podrían dar indicios sobre el paradero de la mujer.

La mañana del 7 de diciembre, Luna se dispuso para ir a una entrevista laboral en un complejo de cabañas ubicado en Avenida El Sol de ese distrito, en el que la mujer le comentó al entrevistador que se encontraba “desilusionada” por la situación económica que atravesaba, debido a los resultados negativos de una constante búsqueda de trabajo.

Luna, al momento de su desaparición, vivía con la mayor de sus cuatro hijos, Yanina Julian (23), a la que en numerosas ocasiones le manifestó su intensión de vivir sola y no depender de la ayuda de sus hijos para enfrentar sus gastos cotidianos.

Antes de comenzar la entrevista laboral, la mujer le mencionó a Matías Julian, el segundo de sus hijos, que no regresaría con él a su casa, ya que, una vez desocupada, se dirigiría al domicilio de su amiga Mónica Calderone, ubicado en Piedra Blanca, para tomar unos mates y con quien había quedado el día anterior.

Sin embargo ninguna de esas dos situaciones ocurrieron, porque Viviana nunca quedó en juntarse con Calderone, según lo declarado por esta mujer ante la Justicia.

“Viviana nunca me dijo de reunirnos ese miércoles por la mañana en casa. La última vez que la vi cruzamos dos palabras y no supe nada más de ella”, relató la amiga de Luna a El Sol. En misma sintonía, el dueño de las cabañas se despegó del caso al asegurar que él no había sido la última persona en verla, sino “una kiosquera que le vendió una gaseosa y dos hombres que la vieron en dirección a Piedras Blancas”.

Con estos datos y la denuncia de los hijos de Luna, la fiscal Ríos inició el operativo de búsqueda en la zona, en el que se incluyó una recompensa de 20 mil pesos para quien aportara datos certeros sobre el paradero de Luna, además, se efectuaron ocho rastrillajes por tierra y perilago de Potrerillos, realizados con ayuda del Personal de la División de Búsqueda y Recuperación de Personas, Jefatura de Seguridad del Corredor Internacional, Bomberos, Patrulla de Rescate, Caballería, Canes, Ceo Móvil y vecinos de la zona. Todas las intervenciones con resultados negativos, según detalló Ríos.

Vecinos también participaron en el operativo junto a las fuerzas de Seguridad.

En los últimos días, la fiscal determinó la inspección de los dispositivos móviles y computadoras que utilizaba Luna para rescatar toda la información necesaria, que aporten datos para dar con el paradero de la mujer.

Yanina Julian contó a El Sol que el miércoles y jueves pasado la fiscal de Homicidios los citó en el Palacio de Justicia para entregarle a ella y a otros dos hermanos una serie de documentos que Luna había dejado guardado en una computadora.

Si bien estos textos se encontraban en archivos ocultos, que el personal de Seguridad logró desbloquearlos. De ellos obtuvo tres cartas escritas por Luna y que tenían como destinatarios a tres de sus cuatro hijos.

En las mismas, la mujer les cuenta a sus hijos la difícil situación que está atravesando por la falta de trabajo y recursos económicos, también la pide a la mayor de sus hijos que cuide de sus hermanos y de su padre, Ariel Julian.

“Mi mamá nunca mencionó en las cartas que deseaba quitarse la vida o que cometería algo en su contra. Pero las cartas si tienen un contenido triste, en el que se despide de nosotros y nos pide que nos cuidademos y apoyemos”, contó Yanina Julian.

La joven concluyó que el lunes debe presentarse nuevamente en la Justicia para recibir nueva información y la posible entrega de los documentos obtenidos en la inspección.