Hasta el Papa le teme a los hackeos y por eso tapa la cámara de su iPad

El líder de la Iglesia Católica ha tomado medidas adicionales para mantener a raya a los hackers.

Una foto compartida a Twitter muestra al Papa Francisco sosteniendo un iPad con un sticker estratégicamente colocado sobre la cámara frontal.

Cubrir las cámaras web se ha convertido en una tendencia encabezada por el CEO de Facebook, Mark Zuckerberg, y el director del FBI, James Comey.

La foto del pontífice fue compartida en Twitter este pasado martes por Collin Anderson, quien elogió al Papa Francisco por bloquear la cámara frontal en el iPad e incluso le dio el emoji del pulgar arriba.

Sticker on the front-facing camera of the iPad.

Pope Francis' opsec: