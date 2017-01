Obama, desconsolado por el tiroteo en el aeropuerto Fort Lauderdale

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, afirmó sentirse "desconsolado" por el tiroteo de en el aeropuerto Fort Lauderdale (Florida) en el que fueron asesinadas cinco personas, aunque no quiso hacer comentarios adicionales hasta conocer los motivos.



"Simplemente quiero decir lo desconsolados que estamos por las familias afectadas. El dolor, la pena y la conmoción que atraviesan debe ser enorme", dijo Obama en una entrevista con la cadena ABC que se emitirá este domingo.



El presidente no quiso aventurarse a calificar el tiroteo como un acto de terrorismo y afirmó que "en las próximas 24 horas se conocerá exactamente lo que ha pasado y qué ha motivado a esta persona".



Obama, sin embargo, no dejó pasar la oportunidad para criticar la política de armas que rige en Estados Unidos y que él no ha podido cambiar desde la Casa Blanca por la oposición del Congreso.



"Este tipo de tragedias han ocurrido con demasiada frecuencia durante los años en los que he sido presidente", dijo.



Al menos cinco personas murieron y ocho resultaron heridas cuando un individuo que ya fue detenido abrió fuego después del mediodía en la zona de recogida de equipajes de este aeropuerto.



Algunas fuentes identificaron al presunto autor de los disparos como el exmilitar hispano Esteban Santiago Ruiz, nacido en Nueva Jersey hace 26 años, de origen puertorriqueño y que sirvió en Irak entre 2011 y 2012.



Medios estadounidenses informaron de que Esteban Santiago entró el pasado noviembre a una oficina del FBI en Anchorage (Alaska) y dijo que escuchaba voces que le instaban a enrolarse en el Estado Islámico (EI), incidente tras el cual habría recibido tratamiento psiquiátrico.