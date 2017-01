Yoni Barros: "Hace tiempo que venía buscando un desafío duro"

El mendocino Jonathan Barros sostuvo hoy que “hace tiempo venía buscando un desafío duro y comprometedor y gracias a Dios se dio”, en alusión al combate que disputará el sábado 28 de este mes ante el campeón pluma de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), el galés Lee Selby, en el MGM Grand Arena de Las Vegas.

El pugilista oriundo de Guaymallén (41-4-1 / 22 ko), de 32 años, primero en el ranking pluma de la FIB, ganó el derecho de enfrentar a Selby (23-1-0 / 8 ko), quien expondrá su corona por tercera vez tras vencer en Tokio el 3 de octubre pasado, en fallo mayoritario, al local Satoshi Hosono.

Barros fue campeón pluma de la AMB al derrotar por nocaut técnico en el séptimo round al panameño Irving Berry, pelea disputada el 4 de diciembre de 2010 en Mendoza. Luego resignó el título en el Luna Park en octubre de 2011, al caer derrotado por puntos ante el panameño Celestino Caballero

El mendocino, pupilo del ex campeón pluma de la OMB Julio Pablo Chacón, continúa con su preparación en el gimnasio de su entrenador, ubicado en calle Molinero Tejeda del departamento Las Heras.

Barros señaló que “venía hace tiempo buscando un desafío duro y comprometedor como el de Japón. Gracias a Dios se me dio y salieron las cosas a mi favor”.

En un alto de su trabajo diario, el púgil mendocino explicó en diálogo con Télam que “estoy seguro que traigo el cinturón de campeón a Mendoza. Estamos haciendo una gran preparación, los grandes sparring que tengo me vienen muy bien y a la medida de lo que nos enfrentaremos en Las Vegas”.

“Estoy en la parte final de la preparación –dijo-, me siento más que 10 puntos. La verdad que nos hemos preparado muy bien, estamos ultimando detalles con el guanteo los últimos trabajos de velocidad y potencia, para finalizar con la parte pesada del entrenamiento”.

Finalmente manifestó que desde que surgió esa posibilidad de pelear la eliminatoria en Japón ante Hosono, “sólo pasa por mi cabeza volver a ser campeón mundial. Ya pasé con éxito esa prueba y me gané esta chance mundialista, que no pienso desaprovechar y para lograr ese objetivo me estoy preparando muy bien y con toda la exigencia que significa buscar un título fuera de casa”.

Por su parte, Chacón explicó que el galés Selby “es un rival difícil, complicado, muy buen boxeador y muy alto para la categoría, pero lo estamos viendo y estudiando. ‘Jonny’ es retador al título mundial y mucho plan de pelea no hay que hacer, hay que salir a buscar el título mundial”.

En ese sentido, aclaró que “hay que salir a buscarlo, obviamente no haciendo cosas extrañas sino boxeando, pero hay que salir a buscar el título mundial. Tengo mucha fe y confianza que Barros tiene toda le experiencia ganada encima para lograr el titulo”.