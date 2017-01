Julieta Prandi, diosa en una nueva campaña

Dedicada a la crianza de Mateo y Rocco, los hijos que tiene junto a Claudio Contardi, Julieta Prandi volvió a protagonizar una campaña de ropa interior con la que demuestra su plena vigencia.

La modelo es la cara de la campaña de Peter Pan 2017, en la que derrocha sensualidad y luce sus armoniosas curvas. Hace unos meses, cuando posó para revista Caras, Julieta contó: “una modelo tiene que adaptarse a los cambios y ser camaleónica. Las fotos las hice para renovar mi material. Quería mostrar esta nueva faceta mía y permitirme ser sexy a pesar de la edad y la maternidad“.

“Mi prioridad hoy es ser mamá, por eso elijo con cuidado cada uno de mis trabajos. Me llamaron para hacer ficción pero dije que no”, expresó Prandi, que también se metió en el debate sobre si los concursos de belleza cosifican a la mujer. “Para mí la moda no es cosificar a la mujer. La educación del hombre que es machista viene de chiquito. Todas tenemos el deber de educar a nuestros hijos para que el día de mañana no traten a la mujer como una cosa. Y no tiene que ver con la profesión de la moda ni mucho menos con un concurso de belleza, creo yo”, agregó.