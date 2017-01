Fuerte revelación de Nicole Neumann sobre un novio golpeador

Nicole Neumann contó una de las situaciones más hostiles que le tocó vivir en su adolescencia, cuando fue víctima de un novio golpeador.

"Me pegaron, era muy chica, tenía 16, 17. Pero nunca lo acepté, nunca me callé, sabía que estaba mal", reveló en una entrevista con Andrea Frigerio, desde Punta del Este.

Sobre cómo superó, la modelo contó que fue con ayuda psicológica y por conocer a su padre. "Yo estaba muy enamorada de él, pero mi psicóloga me decía ´escuchame, si vos tenés hijos con esa persona, les va a pasar lo mismo que a vos´. Me fui a París, conocí a mi papá y ahí me hizo el click. Pensé ´esto no lo puedo permitir´", aseguró, y agregó: "Hasta los 18 me buscaba hombres conflictivos, agresivos, maltratadores".

Fuente: Minuto Uno