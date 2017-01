¿Yo puedo hacer yoga?

El yoga es más un espacio en donde aprendo a vivir y convivir conmigo y los demás, que un momento de ejercicio físico para el cuerpo. El cuerpo es la excusa, la herramienta y el espacio desde el que estamos más acostumbrados a sentir, percibir y comprender el mundo; pero somos mucho más que eso y el yoga es una posibilidad de despertarnos hacia ese “mucho más”.

En una clase de yoga aprendemos a respirar, a hacer posturas, a cantar mantras, a estirar el cuerpo y también a descansar, a cambiar el chip de la cabeza, a relacionarnos con nuestra familia y nuestros amigos, a elegir, a perdonar, a comer, a hacer el amor y, por sobre todas las cosas, nos aprendemos a nosotros mismos para poder empezar a hacernos cargo y dejar tranquilos a los demás.

El camino, por supuesto, no es automático: implica trabajo, como todo. Ir a clases, hacer la práctica, concentrarme, darlo todo, dejarme guiar y observarme mientras la experiencia ocurre dentro y fuera mío. Poco a poco empiezo a hacerme responsable de mí, dejo de culpar a otros o al entorno, sé qué elegir, qué no elegir y porqué, conozco mis límites, que a esta altura ya es más sencillo respetarlos y comunicarlos, porque ya no espero ni necesito que el otro entienda o se dé cuenta.

Conectar con uno mismo siempre es conectar con los demás.

La consecuencia de todo esto es, indefectiblemente, la calma interior, la autoestima, el amor. Estar tranquilos con y en nosotros, aceptar gustosos que el otro es otro y a la vez es lo mismo que yo: con los mismos demonios (o parecidos), y las mismas limitaciones y los mismos miedos y las mismas ganas de amar y ser amado. Sí, las mismas.

¿Por qué yoga entonces? Porque ahí aprendemos a querer y querernos, para ser felices y dejar que los demás sean felices también.

Karen Belinsky. Directora de La Salita . YOGA & Love