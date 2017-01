Nancy Pazos habló de sus fotos hot

Gran sorpresa se llevaron los contactos de Nancy Pazos al ver que desde la cuenta de la periodista publicaron un video con imágenes que la mostraban haciendo topless en Uruguay durante sus vacaciones.

En el video, que minutos después fue borrado y la cuenta desactivada, se puede ver a Pazos haciendo topless en posiciones muy sugerentes para la cámara en la pileta donde se hospedaba en Maldonado, Uruguay.

Enterada, la panelista de Los ángeles de la mañana se mostró sorprendida y aseguró que ella no publicó el material en su propia cuenta.

En diálogo con Ciudad, Pazos, dijo: “Me enteré por Ángel de Brito. Estaba con unos amigos y mi novio en un barco acá en Punta del Este y no lo podía creer. No sabía cómo hacer para borrar todo, no sabía que me estaba pasando. Me dan ganas de llorar. Vinimos una semana de vacaciones con mis hijos acá. Nunca me pasó algo así, estoy averiguando qué fue lo que pasó. Yo no las publiqué ni puedo dar certeza de nada. Son fotos propias sacadas por el celular y no enviadas a nadie. No las mandé por WhatsApp ni hice nada con esas fotos, solamente las saqué y con menos de una hora de diferencia salieron publicadas”, aseguró.

“No puedo mentir sobre las fotos porque soy yo”, lamentó.

Al consultarle si sabe quién pudo haber sido el culpable, explicó: “Pasó demasiado rápido y yo no cometo nunca un error. Estaban en mi celular. No sé qué decir, pero me da mucha vergüenza porque tengo hijos que son adolescentes, no es por otra cosa. Por suerte van a estar afuera, lejos de todo esto. Tampoco me voy a avergonzar de algo que hice, es una tontería, un juego, algo que hice con mi novio“.

“Tengo miedo de decir que es un hackeo, porque uno está harto de que cuando pasan estas cosas digan ‘me hackearon’ y siempre son fotos de hace mucho tiempo. En mi caso, no pasó ni una hora entre que yo lo hice y que salieron. Es muy loco o soy demasiado pública y no puedo pensar en que alguien está esperando. No tengo nada en mi celu que diga que yo actualicé o hice algo en mi Facebook. ¡Yo no las publiqué!“.

Luego, Pazos contó que lo primero que hizo al enterarse de la filtración fue llamar a su ex marido, Diego Santilli, para que cuidara que sus hijos, quienes ahora viajarán con él, no vieran las imágenes ni los comentarios sobre las mismas.

“Yo no puedo decir que fue un hacker o que fue una falla tecnológica. En general, los hackers hacen lo que se les canta y yo no lo hice, esa no fue mi intención. ¡Yo ni siquiera entré a Facebook! Si yo no entré, cómo fue. Y si fue un hacker, tiene que ser uno muy obsesivo que trabaja 24×24. Las fotos se sacaron a las 14 y a las 16 lo tenía a Ángel llamándome para preguntar por qué estaba haciendo eso. En ese momento me cagué de la risa. Pero después me di cuenta de que estaban publicadas en mi Facebook. Es muy angustiante”, concluyó Nancy Pazos.