Mendocina que escrachó a su abusador en las redes ayudará a otras víctimas

Marianela Aveni Metz se convirtió en la cara y la voz de miles de mujeres que sufrieron abuso sexual cuando fueron niñas. A través de su perfil de Facebook publicó la foto del chofer de colectivo que la acosó sexualmente cuando apenas tenía nueve años y su cuenta explotó de mensajes de otras chicas que sufrieron lo mismo o experiencias mucho más dolorosas que se perpetuaron en el tiempo.

La mujer de 31 años que es madre de tres hijos y profesional de la comunicación confió que se animó a contar ese traumático hecho de su vida en una de las redes sociales más masivas, siendo incluso que nunca se lo había revelado a su terapeuta.

Publicó una carta con la foto de Roberto Sandoval, quien se desempeñaba como chofer de la línea 60 hace 20 años, tiempo del que data el abuso que sufrió.

Roberto Sandoval, el hombre denunciado por Marianela.

"Siempre que me acordaba de él, lo buscaba en Facebook, pero hasta ayer que recién encontré su perfil no había tenido éxito. Todos estos años soñaba que me lo encontraba en la calle y gritaba a los cuatro vientos que ese hombre era un violador", relató Marianela en la charla a la que accedió con El Sol.

Al tiempo que remarcó: "Busqué la forma en la que más trascendencia tuviera mi escrache para que todo el mundo y sobre todo el entorno de esta persona sepa de qué es capaz".

Su publicación fue compartida más de 2.000 veces y de esa manera llegó a muchas otras víctimas se vieron identificadas y se contactaron con ella.

"Creo que esto que me pasó fue por algo, quizás para ayudar a tantas personas que pasaron lo mismo pero nadie las escuchó o vio su perfil de Facebook y siguió de largo. Yo soy una afortunada por los viejos que tengo y por haber accedido a la educación que tengo y venir de una familia donde vieron las cosas con naturalidad y nunca se ocultó nada", resaltó.

En las horas posteriores a la publicación, su prefil en la red social colapsó de mensajes y de solicitudes de amistad.

"Estoy tratando de contestar una por una las historias que me han llegado. Algunas son tan terribles que me exceden y buscaré ayuda. Me siento comprometida y me voy a hacer cargo como pueda de dar una mano", expresó.

La causa

Los padres de la joven enterados del hecho de violencia contra Marianela, enseguida recurrieron a la Justicia y denunciaron a Sandoval. El hombre fue condenado por el abuso en su momento.

"Recuerdo que declaré ante un tribunal y que esta persona estuvo presa, pero quiero buscar el expediente para saber qué pasó con la sentencia, no sé si los jueces tomaron en cuenta la gravedad del asunto, como ahora lo reclama la sociedad", señaló.