Ojo de tigre: la tendencia que marcará tu pelo este 2017

Las castañas están de suerte. Al igual que las mechas californianas o también llamado desgaste de puntas o "barrido", evolucionaron al bronde, una coloración degradada entre rubio y castaño, la técnica del balayage se adapta este año (sobre todo ya se pudo ver en el otoño europeo) a las melenas algo más oscuras. Recordemos que el balayage se realiza de raíz a puntas y las mechas californianas de medios a puntas. Además, mientras el balayage busca un efecto natural y suave, los tonos de las californianas buscan el contraste y ser mucho más evidentes.

Así, la nueva coloración que comienza a imponerse como tendencia en este 2017 se llama Tiger eye y está inspirada en la naturaleza, concretamente en una piedra semipreciosa: el Ojo de tigre.

Esta tendencia no tiene nada que ver con el animal, sino con la piedra llamada de esa forma de la cual aseguran que posee propiedades de protección (es considerada una de piedra de la suerte) y que se caracteriza por tener rayas en tonos café y caramelo. Esto fue aplicado al cabello y se ha convertido en el nuevo “must” de la temporada.

La técnica busca imitar los tonos marrones y dorados tan característicos de la piedra protectora "Ojo de tigre" y que darán una mayor calidez a todo tipo de rostros con reflejos caramelo sobre castaños suaves e incluso bases chocolate.



¿Cómo es la técnica Tiger eye?

La técnica de coloración es similar a la de las mechas balayage, pero "las Tigereye tienden hacia tonos tierra, más cobrizos y avellana", comentan expertos en belleza capilar.

Se trata de un aclarado a mano alzada, realizado para que el cabello se aclare solo un par de tonos y conseguir así ese tono avellana.

Las tendencia tiger eye resulta de la combinación de mechas color miel y marrones suaves como las lleva la top model Gisele Bundchen.

¿Qué efecto se consigue?

La idea es conseguir luminosidad y relieve en tonos miel. El resultado será entonces, una melena castaña muy brillante y con destellos más claros que dulcifican los rasgos, de manera muy natural.

Así, las mechas tiger eye crean un efecto de profundidad en los cabellos morenos y castaños, gracias a destellos de tonalidades miel, marrones y ocres de la técnica layage.

Un aspecto más luminoso y mayor profundidad es lo que conseguirás con las mechas Tiger eyes.

¿Para qué tipo de pelo están pensadas?

Respecto a la largura sobre la que luce mejor esta coloración, los estilistas coinciden: las mechas Tigereye quedan especialmente bonitas en melenas midi o largas, ya que se requiere cierta longitud para apreciar el efecto degradado y el brillo.



¿Son sólo para castañas naturales?

No. La base ideal para destacar estos puntos de luz es la castaña clara o rubia oscura, pero en castaños oscuros también se puede conseguir este efecto . Y si el pelo no es castaño natural o está teñido, también se puede lograr este efecto tendencia.

¿Qué cuidados requieren estas mechas?

La hidratación y nutrición son esenciales para que el cabello se vea sano. También hay que hacer un refresh de color cada cierto tiempo, pero tiene mayor duración que otras coloraciones.

Lo bueno es que al ser una técnica que no se trabaja desde la raíz, no precisa un mantenimiento regular. No obstante, siempre recomendamos una visita al profesional cada 5 ó 8 semanas para tratar y sanear el cabello.