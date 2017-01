Loan, sobre los moretones de Charlotte Caniggia: “Se habrá golpeado sola”

Todo comenzó por un tuit de Alexander Caniggia. “Debido a las últimas noticias sobre mi hermana, quiero confirmar que ella apareció el día lunes en Buenos Aires con moretones en los brazos“, escribió el hijo de Claudio Paul sobre su hermana, y enseguida todas las miradas se posaron sobre Loan, el novio de Charlotte.

Entrevistado por Desayuno Americano, Loan fue consultado sobre si hubo violencia de género entre él y Charlotte. “Si hubiera pasado eso no estaríamos juntos. No sé por qué lo hizo Alex. Me cayó muy feo. Yo no tengo mala onda con él, sólo que no me hablo. Yo la amo a ella… Estará celoso que estoy con la hermana y él no la ve. ¿Yo qué culpa tengo si ella tiene moretones? No sé ella qué hará. Se habrá golpeado sola”, aseguró el joven.

Por su parte, Charlotte también negó el episodio de violencia. “No pasó nada. Estoy bien. No tengo nada. No sé por qué puso eso en Twitter“, dijo la hija de Mariana Nannis

