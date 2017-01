Conmovedor relato de una mendocina abusada por un chofer cuando era una niña

Un nuevo caso de abuso sexual sale a luz en la provincia, gracias a la valentía de la víctima y la utilización de la redes sociales para la difusión de los hechos.

Mariana Aveni Metz, de 31 años y oriunda de Luján de Cuyo, decidió enfrentar los sucesos sufridos hace más de dos décadas, cuando era una niña de nueve años y fue abusada sexualmente por un chofer de colectivo.

La actual licenciada en Comunicación Social, docente, casada y madre de tres hijos, utilizó su cuenta de Facebook para escrachar públicamente al hombre que ahora tiene de 84 años y que, según publicó, la sometió sexualmente cuando era una niña.

Por ese hecho, el conductor estuvo preso. Aveni Metz contó que gracias a la ayuda y valentía de sus padres, se hizo justicia "hace 20 años" atrás, cuando "no era tan fácil" hablar de violaciones.

La idea de publicar en Facebook el relato de su estremecedora vivencia en su infancia surgió luego de encontrar por "azar" la cuenta personal del chofer en esta red social, en la que aparece en una de sus publicaciones con una niña.

Ante esta situación, la Marian señaló que era su "oportunidad de mostrarle al mundo su cara. Hoy tiene 84 años y dicen que está pagando con soledad la mierda que fue".

Sin embargo, no descartó sentir temor por la nena que se ve junto al chofer en la foto de portada: "Me da miedo. No por mí, obvio, yo ya soy grande, por otras nenas... como la que sale en la foto, por ejemplo. El pedófilo, no lo es una sola vez".

Además, agregó y concluyó que "ningún tipo de justicia te devuelve el sueño profundo, pero quiero que se vaya de este mundo, aunque sea, con vergüenza".