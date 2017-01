El delantero mendocino, con pasado en Godoy Cruz, Cristian García, envió un mensaje a uno de sus ex clubes, Murcia de España, a la espera de "un llamado". El atacante no será tenido en cuenta en Quilmes y abrió el paraguas para no quedarse sin club.

El Ruso, como se lo conoce en el mundo del fútbol, vistió los colores de Murcia entre 2011 y 2013.