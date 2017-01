Qué provoca en el cuerpo el impacto directo de un rayo

La brasilera que fue impactada por un rayo mientras paseaba por una playa de las cercanías de San Pablo, en Brasil, le provocó un paro cardiorrespiratorio. Los rayos provocan unas 2 mil muertes al año en todo el mundo pero los efectos no son iguales en todas las personas.

Hay algunas personas que sobreviven al impacto del rayo pero otras que fallecen prácticamente al instante.

Un sólo rayo puede contener hasta 1.000 millones de voltios, lo que basta para detener el corazón de una persona.

Según la American Physical Society, las personas que son alcanzadas por el impacto desarrollan por lo general patrones de ramificación a través de su piel que duran varios días, provocados por la ruptura de los tubos capilares que se encuentran debajo de la dermis.

La Royal Society for the Prevention of Accidents recuerda además que el ser alcanzado por una descarga de este tipo podría generar:

• Heridas con sangrado

• Detención del corazón

• Náuseas, dolor de cabeza, malestar estomacal

• Hemorragias internas

• Daño cerebral y/o en el sistema nervioso

Fuente: TN