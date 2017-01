Resistencia en Mendoza a la idea de la Nación de bajar la edad de imputabilidad

El caso de Brian Aguinaco (14) estremeció al país, no sólo por ser una víctima más de la inseguridad, sino porque fue ultimado de un disparo en la cabeza por un motochorro, apenas un año mayor que él. El dolor de los padres y el malestar social volvió a encender el debate sobre la baja de la edad de imputabilidad de los 16 a los 14 años como una forma de endurecer el castigo a los menores que cometen delitos graves.

Cada vez que se produce una tragedia de estas características, se generan voces a favor y en contra de la posibilidad de que los legisladores determinen que un chico de 14 años "puede comprender la criminalidad de los actos y por ende responder por sus acciones en la Justicia".

En Mendoza también se instaló la polémica entre especialistas, organismos de derechos humanos e integrantes del Gobierno nacional y provincial. Si bien modificar la edad de imputabilidad de un menor es un resorte de la Nación, a nivel local hay poco consenso para habilitar estos cambios.

Uno de los que se mostró en contra fue el juez de Cámara del Tribunal Penal de Menores, Carlos Parma quién se preguntó: "¿Bajar la edad a los 14 años para qué serviría sin una política previa pensada para resocializar a ese joven?".

El magistrado opinó desde su visión en el trabajo con menores en conflicto con la ley "los cuales queremos reinsertarlos en la sociedad, pero no tenemos lugares ni empresarios interesados en tomarlos para un trabajo por ejemplo".

Al tiempo que consideró: "Tenemos que pensar que actualmente no hay políticas que apunten a la niñez o a la adolescencia, mientras sigamos así, bajar la edad será seguir apagando el fuego con nafta".

Marcelo D'Agostino, subsecretario de Justicia y Relaciones Institucionales a favor de bajar la edad de imputabilidad.



Por otro lado, Parma advirtió que hay que tener en cuenta que los chicos que llenan los institutos como el ex Cose "son vulnerables, tienen una relación temprana con las drogas, están fuera del sistema de escolaridad, por lo que el problema de estos jóvenes no se puede simplificar enviándolos a la cárcel, la solución es mucho más profunda y tiene que ver con propiciar la igualdad de oportunidades sino queremos más inseguridad", remarcó.

En la misma sintonía opinó Juan Dantiacq, integrante de la organización de derechos humanos Xumec, quien indicó que "bajar la edad de imputabilidad no resuelve el problema, tratar a un menor como si fuera un adulto es corromperlo y el Estado tiene que cumplir con los tratados internacionales que protegen al niño".

Desde una óptica diametralmente opuesta se colocó Marcelo D' Agostino, subsecretario de Justicia de Mendoza, quien se mostró a favor del debate y a que la nueva legislación contemple cada caso para saber si el menor en cuestión puede comprender o no la criminalidad de sus actos, tal como quiere aplicarse en el proyecto del Ejecutivo nacional.

"Hoy la ley es objetiva no se puede penar a un menor de 16 años. Esta norma se sancionó en la última dictadura militar y tiene su fundamento en que un menor de 16 no tiene la madurez suficiente como para comprender la criminalidad de sus actos y dirigir sus acciones. Ahora bien, no es la misma maduración de un chico que lamentablemente se crió en un ámbito delictivo, que la de otro que estuvo contenido y fue a la escuela", analizó el funcionario.

D' Agostino quiere que a la hora de modificar la ley 22278 "se contemple cada caso y a través de pericias psicológicas se determine si el menor está consciente del daño que provocó".

Luis Petri, diputado nacional de Cambiemos consideró favorable dar el debate.



Por su parte, el diputado nacional Luis Petri también creyó necesario avanzar en el tratamiento de una reforma al régimen penal juvenil para los casos de gravedad como puede ser un homicidio, la violación o delitos con armas.

La cuestión a debatir es si un menor a partir de los 14 años puede ser sujeto a reproche penal o no https://t.co/BYRP9v0S9c — Luis Petri (@luispetri) 4 de enero de 2017

Si hay comprensión de la criminalidad del hecho debe ser juzgado tratándose de delitos graves. https://t.co/IjvOzKzt4j — Luis Petri (@luispetri) 4 de enero de 2017





"En cada caso se evaluará si el joven que cometió la falta le cabe una medida correctiva o punitiva, por eso es que también está en debate todo el régimen penal juvenil y los centros donde se los envía hasta que son mayores", aseguró.

Este medio también quiso conocer la opinión del juez de la Corte, José Valerio, pero se excusó ante los posibles planteos de inconstitucionalidad en el futuro, de ser sancionados los cambios propuestos por la Nación, y que el máximo tribunal tenga que resolver en su momento.

Arturo Piracés, director del ex Cose -donde son alejados los chicos de 16 años en conflicto con la ley- dijo estar de acuerdo con "reeducar a los chicos trasgresores y esto implica que hay que tener programas adecuadas con la edad".

Al mismo tiempo aclaró que "bajar la edad no significa encierro carcelario, sino que el Estado intervenga con medidas adecuadas".

Mientras el tema se sigue debatiendo en distintos ámbitos, el ministerio de Justicia y Derechos Humanos convocará a un consejo de especialistas para elaborar un anteproyecto que tendrá estado parlamentario en 2018.