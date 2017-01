Rock Band 4 festeja el 10.° aniversario de la franquicia

Además de revelar todas las canciones DLC que llegarán a Rock Band 4 en enero, la desarrolladora Harmonix anunció que está planeando resucitar temas icónicos de juegos pasados, ello debido a la celebración del 10.° aniversario de la franquicia.

Lista completa de canciones disponibles:

The All-American Rejects ― Swing, Swing

Avenged Sevenfold ― The Stage

Blue Öyster Cult ― (Don't Fear) The Reaper

Fun. ― Some Nights

Kansas ― Carry On Wayward Son

Lady Gaga ― Applause

Lady Gaga ― A-YO

Lady Gaga ― The Edge of Glory

Megadeth ― Trust

OMI ― Cheerleader (Felix Jaehn Remix)

Slipknot ― Dead Memories

Toto ― Hold the Line