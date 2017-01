Polémica y críticas porque Macri le dará $25.000 millones a Buenos Aires

El gobernador de Chubut, Mario Das Neves, advirtió que será "un descalabro" si el Gobierno nacional decide otorgar fondos extra a Buenos Aires sin consultar al resto de las provincias, y anticipó un enfrentamiento político.

"Va a ser un descalabro y va a haber injusticias. Acordémonos del resto de las provincias, porque hay muchas que tienen problemas. No empecemos el año así porque nos vamos a enfrentar mal", desafió.

En declaraciones a Radio 10, el mandatario chubutense adjudicó la situación a "un planteo evidentemente electoral", y recordó que el oficialismo controla la Nación, la provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires, "el trípode más importante en términos económicos".

Según publicaron distintos medios nacionales, el presidente Mauricio Macri firmará en los próximos días un decreto para asistir con 25 mil millones de pesos al gobierno de María Eugenia Vidal, como compensación por el tope del Fondo del Conurbano.

"No hay una mirada federal de las cosas. Ya el año pasado les pasó un adelanto a Rodríguez Larreta. Dice que no afecta a las provincias, pero la torta es de todos", añadió hoy Das Neves. En ese marco, insistió con hacer "un debate de fondo" por el tema de la coparticipación ya que si eso no sucede, "se puede ir a un esquema discriminatorio".

Por su parte el ex gobernador de Santa Fe y presidente del Partido Socialista, Antonio Bonfatti, acusó al gobierno nacional de distribuir fondos de acuerdo al "color político" de cada provincia, luego de conocerse la asignación de recursos extraordinarios a la provincia de Buenos Aires por 25.000 millones de pesos, "mientras sigue sin pagar deuda a Santa Fe por 40.000 millones".

"Parece que los fondos están para unos y no para otros, depende el color político. Si este es el camino que elige el presidente Mauricio Macri, se equivoca", escribió en su cuenta de Twitter el ex mandatario provincial y actual presidente de la Cámara de Diputados de Santa Fe.

Explicaciones

El ministro de Economía bonaerense, Hernán Lacunza, sostuvo este miércoles que los 25.000 millones de pesos que el gobierno nacional cederá en favor de la provincia que conduce María Eugenia Vidal se utilizarán "para cubrir déficit del año pasado" y reiteró que esos fondos no afectarán a otras provincias porque "no se toca nada la masa coparticipable".

En diálogo con Radio Nacional, el funcionario de la gestión provincial desestimó que se trate de una medida con fines "electoralistas" y sostuvo que el monto acordado representa un 50 por ciento de lo que La Plata debiera recibir por el Fondo del Conurbano.

Lacunza afirmó que la medida se trata de un "esfuerzo" del gobierno nacional para resolver la desigualdad de presupuestos coparticipables, que redundan en que "un bonaerense valga la cuarta parte de un argentino promedio".

También aclaró que, con la medida, "no se toca nada la masa coparticipable" y, por lo tanto, no se afecta a otras jurisdicciones. “El dinero se va a destinar para cubrir déficit del año pasado, heredamos un agujero de la gestión anterior, una provincia quebrada", concluyó.