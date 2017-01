Viajar solo: una de las mejores vivencias que hay en la vida

Como en todo hay pros y contras, pero sigue teniendo más ventajas que desventajas el hacerlo ¿Por qué?

Te conocerás mejor a ti mismo.

Tendrás el control de todas las situaciones que se te presenten y no dependerás de lo que te diga/n tu/s acompañante/s.

Conocerás gente nueva.

Ahorrarás una gran cantidad de dinero.

Serás libre

Ya que vimos las razones por las cuales viajar solo es de lo más genial del mundo, seguí esta guía.

Viajar solo sin sentirse solo

El primer viaje en solitario es una experiencia rara. Puede ser excitante o traumática, todo depende de las expectativas que te hayas creado. El miedo principal cuando viajas sin nadie no tiene que ver con que te pueden robar, secuestrar o el típico qué pasaría si me sucediera esto…, sino va más por el simple temor de estar solo.

Es natural, el miedo a la soledad en algún punto todos lo hemos llegado a sentir. Afortunadamente cuando viajas puedes conocer a una gran cantidad de personas. Desde los lugareños hasta otros viajeros.

Comunicate con tu familia o alguien de confianza

Además de que te ayudará a sobrellevar esos momentos en los que estés más vulnerable, también es muy importante estar en contacto permanente con otra persona de tu lugar de origen por cuestiones de seguridad.

Si llegaras a perder el pasaporte, se te acabar el dinero o cualquier otra eventualidad, una persona de tu confianza te puede ayudar más de lo que crees.

Actualiza tu perfil de Facebook o Twitter frecuentemente, habla por teléfono con alguien de tu familia y coméntale tus planes.

De vez en cuando hay que ser independientes pero también debemos ser inteligentes.

Diviértete pero sé responsable

Una de las razones más frecuentes por las que a muchos viajeros les gusta viajar sin compañía es la posibilidad de ser más flexibles en cuanto a horarios e itinerarios.

Sí, puedes hacer una gran cantidad de cosas como ir de fiesta toda la noche o recorrer los lugares que tu quieras, sin embargo esa libertad puede llegar a convertirse en libertinaje si no se hace con moderación.

No hay problemas si bebes alcohol pero evita tomar unas copas de más. Gasta y compra lo que quieras pero siempre mantén tu presupuesto mínimo de viaje. No vayas a lugares raros o donde no tengas 100% certero que son seguros y lo más importante, hazle caso a tu intuición., sí, ese tan famoso sexto sentido que tanto se habla.

Confía en todos y no confíes en nadie

Suena contradictorio ¿Verdad?

Una de las mejores cosas de viajar solo es la posibilidad de conocer nuevas personas, sin embargo en muchas situaciones puedes convertirte en un sujeto vulnerable. Habla con todo mundo, haz amistades pero mantén esa línea entre la confianza y la desconfianza. No confíes tu dinero, pasaporte, documentos importantes o cualquier objeto de valor a alguien que acabas de conocer. Recuerda, las apariencias engañan.

No seas tímido

Un consejo si eres tímido: recuerda que la mayoría de esas personas no las vas a volver a ver así que no tengas miedo de lo que piensen de ti. También, al no tener alguien conocido cerca, puedes ser la persona que tu quieras. Borra el viejo yo y sé quien tanto has querido, no pierdes nada si lo intentas.

Ten un Plan B

Los planes alternativos siempre funcionan, en especial si viajas solo. Crea un plan en caso de emergencia y si no sabes hacerlo hazte las siguientes preguntas:

¿Qué haría si…?

¿A donde iría…?

¿Con quién hablaría…?

¿Cuánto me costaría…?

El tenerlo además, te dará seguridad, tranquilidad y quedarás libre de preocupaciones.