Video: el emotivo regreso de Nico Vázquez al teatro tras la muerte de su hermano

Finalmente, luego de posponer las funciones de diciembre para terminar de procesar el duelo por la muerte de su hermano Santiago, Nico Vázquez debutó en Mar del Plata con El Otro Lado de la Cama en una noche a pura emoción, en la que también estuvo presente Mirta, su mamá.

“Te amo vieja”, dijo el actor desde el escenario una vez que terminó la función, y emocionado hasta las lágrimas. “Quiero agradecer a mis amigos, a mi familia que me sostiene y al público agradecerle de por vida, porque no sé como estoy acá todavía. Mejor dicho, si sé, estoy por mi mamá, por mi papá y por mis hermanos. No tuve días fáciles y esto no termina hoy, pero el momento que mejor sentí fue cuando estaba acá arriba”, agregó Nico, que también le pidió unas palabras a su mujer, Gimena Accardi.

Para terminar, el actor dijo: “Yo lo extraño todos los días a mi hermano, y mi familia también…Pero hay mucha gente que la está pasando mal y que sufre. Nosotros estamos vivos. Abracémonos, mimémonos, y sean felices. Buenas noches”.