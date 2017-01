Ace Combat 7 podría llegar a Xbox One

Ace Combat 7, la nueva entrega de la serie de vuelo de Bandai Namco, podría estar en camino a Xbox One. Éste título únicamente ha sido anunciado para PlayStation 4.

El esperado juego de Bandai Namco que fue mostrado en PlayStation Experience 2015 fue registrado para Xbox One y PlayStation 4 en un tablero de clasificación de Taiwán. Por el momento, Bandai Namco no he hecho ningún comentario sobre esta situación.

Como sabes, es difícil determinar si lo anterior es un error o en verdad indica algo sobre un posible lanzamiento de Ace Combat 7 para Xbox One. Por ejemplo, varios lanzamientos que se han hecho realidad ―como Grow Home para PlayStation 4― se filtraron de esta manera; no obstante otros títulos que han sido registrados en tablero de clasificación no se han hecho realidad.