Ben Affleck, dispuesto colgar el traje de Batman

Ben Affleck encendió las alarmas de los fanáticos de Batman. Es que el actor que protagonizó al mítico héroe en el filme que lo enfrentó a Superman, se mostró dispuesto a dejar de interpretar el papel si no lo convence el guión de la próxima película. “La idea es dirigirla, pero no hay nada concreto y no hay guión. Si no encuentro algo que me parezca grandioso, no voy a hacer la película“, aseguró.

Si bien en noviembre volveremos a ver a Affleck como Bruce Wayne en La Liga de la Justicia: Parte 1, estaba previso realizar una película solamente con Batman en el futuro. Sin embargo, la estrella de Hollywood parece haber puesto un ultimátum con sus declaraciones.

Es que aunque el filme Batman Vs. Superman resultó totalmente exitosa en términos económicos y de taquilla, Ben quedó decepcionado por la mala recepción que tuvo en la crítica. En ese sentido, el actor espera un guión seductor que lo convenza a volver a calzarse el traje de superhéroe.