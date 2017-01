"El fútbol me genera estrés porque hay que ganar como sea"

El entrenador argentino de Sevilla de España, Jorge Sampaoli, admitió que el fútbol "le genera estrés" porque está enquistado el mandato "de que hay que ganar como sea".

"El fútbol me genera estrés porque se prioriza el éxito o el ganar por sobre el juego. Hoy te dicen que hay que ganar como sea y eso significa jugar con niveles de estrés muy alto, que tienen que ver con estimular el compromiso y no el juego. Se atenta contra la serenidad, contra el placer. Creo en mi idea porque tengo mucho amor por el juego, no porque padezca el juego", sostuvo Sampaoli en una entrevista con el sitio 'Goal Argentina'.

"Me genera estrés -reiteró- porque estoy en un contexto en donde me siento desigual en la lucha. Hay mucha necesidad global de ese estrés y quiero salirme de eso. Pero los jugadores, todos, vivieron ya muchos años con esa historia de sufrimiento", agregó el DT santafesino.

Y siguió: "los futbolistas de Sevilla ganaron tres veces la Europa League jugando de esa forma y tengo que decirles 'Mirá, vamos a jugar de otra forma'. Eso realmente genera estrés porque hay que sostenerlo en el tiempo, hay partidos cada tres días, hay que encontrar los entrenamientos adecuados".

Sampaoli, de 56 años, sostuvo: "la felicidad está relacionada con sentir. Cuando me siento representado en cómo juega un equipo, más allá del resultado, me siento realizado. Cuando, con el resultado, el equipo no me da lo que siento, me pasa que estoy en deuda con mi cabeza. Me siento mal, por ejemplo, si no logro que los talentosos muestren todo su poderío para la gente", apuntó.

Y cerró: "quiero dirigir a Messi para verlo todos los días desde la raya. Es un sueño único ver al mejor del mundo, de cerca, siempre. El estado de forma de Messi hoy es increíble. A quién no le gustaría dirigirlo", remarcó.

"Si vos le das la posibilidad de ser feliz a un jugador tan determinante, tenés el 95% del partido resuelto. Son como los días en que Maradona estaba bien. Es muy difícil que un equipo cuando Leo está bien, pierda", finalizó Sampaoli.