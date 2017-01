Fuerte multa a una prepaga por no informar sobre un tratamiento de fertilidad

La Dirección de Defensa al Consumidor sancionó este martes a la Obra Social de Empresarios, Profesionales y Monotributistas (OSDEPYM) por no informar a una afiliada los requisitos para acceder a un tratamiento de fertilización asistida, según se publicó en el Boletín Oficial. Mónica Beatriz Nofal -titular de la dirección del Consumidor- resolvió multar a la prepaga al pago de 50.000 pesos por haber actuado "en franca violación al deber de información según arts. 40 de la ley 24.240".

Alejandra Vanesa Echegaray y su esposo Gustavo Rodolfo Vargas recurrieron a la Dirección de Defensa al Consumidor por los incumplimientos de OSDEPYM "sobre la cobertura integral e interdisciplinaria del abordaje, el diagnostico, los medicamentos y las terapias de apoyo para la reproducción medicamente asistida e incluso las mayores prestaciones comprometidas contractualmente".

La mujer se sometió a una serie de estudios médicos y solicitó a través de una carta el tratamiento previsto para los casos de infertilidad. Pero OSDEPYM rechazó darle la cobertura.

En el marco del expediente N 2766-D 14-00112, la Dirección del Consumidor hizo un análisis de la situación y e intimó a la prepaga a que presente su descargo. En la presentación la obra explicó que "rechazaba la cobertura para el esposo de la afiliada, porque sólo ella era quien revestía ese derecho e instaba al demandante a que inscriba a su cónyuge en la obra social".

Por otro lado, adujo que "no puede aprobar el tratamiento de fertilidad asistida de baja o alta complejidad con la poca información proporcionada por la reclamante, faltando acompañar varios estudios médicos los cuales no fueron realizados con los médicos de la red de prestadores, por lo que no pueden ser tenidos en cuenta".

Alejandra y su pareja recurrieron al médico especialista Antonio Sarra Pistone del Instituto Vita, quien le diagnosticó su problema de fertilidad, pero que no estaba dentro de la red de prestadores.

El argumento de la sanción

La Dirección de Defensa del Consumidor rebatió los planteos expuestos por la prepaga: uno de ellos, que la ley de fertilización aisistida no exige que ambos miembros de la pareja sean afiliados a la misma obra social.

"La imposibilidad de procrear de modo natural y la necesidad de realización de tratamientos de fertilización, constituye un problema de pareja, no individual de la actora. No resulta un requisito para la procedencia de la acción, que la pareja de la amparista también ostente la calidad de afiliado de la misma", analizó el organismo en su resolución, basándose en la jusrisprudencia del tema.

Mónica Nofal, titular de la Dirección de Defensa al Consumidor.

Respecto a la falta de estudios de la afiliada para evaluar si corresponde brindar el tratamiento, La Dirección de Defensa al Comsumidor entendió que "lo cierto es que tampoco la obra social mostró interés en que la práctica de fertilidad médicamente asistida pudiera realizarse o bien tampoco sugirió estudio complementario, limitándose a rechazar la petición".

Por último, la prepaga "hace alusión a un listado de requisitos que acompaña con su descargo, pero no consta que el mismo haya sido informado debidamente a la denunciante en franca violación al deber de información según arts 40 de la Ley 24.240" de Defensa al Consumidor.

Por todo lo detallado, la Dirección de Defensa al Comsunidor sancionó a OSDEPYM a pagar 50.000 pesos en la Administración Tributaria de Mendoza en un plazo de diez días, constituyéndose en un buen antecedente para que las prestadoras de servicios de salud informen claramente a sus usuarios las condiciones para acceder a este tipo de tratamiento.

"Estamos abriendo un camino"

Mónica Nofal, titular de la Dirección de Defensa al Consumidor, indicó que a partir de esta sanción la obra social quedará inscripta en el Registro de Infractores y que "ante una nueva falta se agravará el monto de la multa".

La funcionaria señaló que a partir de ahora la pareja podrá accionar por daños y perjuicios contra la prepaga.

"Estamos abriendo un camino, en este casó quedó demostrado que había una relación de consumo y por eso nosotros tomamos intervención. Las obras sociales tienen que empezar a hacerse cargo de este tema", subrayó.