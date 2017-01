Hace dos años una anciana reclama una silla de ruedas al PAMI

En Mendoza hay abuelos que están postrados por falta de insumos y materiales. Eso le pasó a Inés del Carmen Reyes, una señora de 75 años que reside en Guaymallén y que está inmovilizada por no tener una silla de ruedas.

La mujer es de Rodeo de la Cruz y no tiene una vida fácil. Padece de artrosis, reuma y diversos problemas más. Su único medio de movilidad es una silla de ruedas, la cual reclama desde hace dos años en el PAMI sin tener resultados.

“Mi madre en estos momentos está postrada en una cama. No la podemos movilizar, ya que tiene serios problemas de salud. Si a sus problemas de huesos le sumamos que es obesa, el panorama es complicado”, dijo a El Sol, Ana María Pavoni, que por estos días decidió internar a su mamá en un hogar de ancianos para modificar y adaptar su vivienda a sus necesidades.

La mujer, además, aseguró que la falta de insumos no es novedosa. “Desde hace dos años, cada 15 días voy al PAMI para solicitar la silla especial que necesita mi madre, que mide 1,50 y pesa un poco más de 100 kilos, y la respuesta siempre ha sido que no hay disponibilidad. ‘No tenemos sillas de ruedas, venite la próxima semana’. No es nuevo ni de este gobierno, viene de la gestión anterior”, dijo la mujer indignada.

Lo cierto es que el tiempo sigue pasando e Inés no tiene modo de movilizarse. Hoy, sin silla de ruedas, no puede trasladarse. Está en una habitación esperando que alguien le dé una solución. “Al ser tan pesada, no podemos levantarla para llevarla a ningún lado. Es muy triste ver así a mi madre”, aseguró Ana –una de las fundadoras, y esposa de Omar Sánchez–, de la fundación Hagamos algo por los chicos con leucemia.

Empiezan a llegar

“Sabemos de la situación y reconocemos que desde el 2015 no se entregan ni insumos ni materiales. Esto es sillas de ruedas, ortopedias, audífonos, entre otros. Casualmente, luego de mucho tiempo, hemos logrado recuperar cientos de sillas que estaban siendo reparadas en diferentes talleres de la provincia. Las mismas ya han sido entregadas”, dijo el titular del PAMI en Mendoza, Carlos Vacarcel.

El año pasado, en el país se daba cuenta de que 16 mil sillas de ruedas estaban tiradas, todas destruidas, en diferentes talleres. Allí “descansaban”, sin tener en cuenta lo importante que eran para una persona. Finalmente, las mismas fueron reparadas y en 15 días llega a Mendoza una partida de 3 mil.

“Las sillas serán entregadas directamente en los domicilios de las personas que ya las han solicitado oportunamente. Existe una megabase de datos y trataremos de cumplir con todos. No sé si llegarán las tres mil sillas juntas, más bien llegarán de a poco, pero pedimos paciencia a la gente, porque pronto contarán con ellas”, refirió Valcarcel.

Respecto de la falta de materiales, el funcionario refirió que, en el caso específico de las sillas de ruedas, se entregan al afiliado, que no obligado a reintegrarla. “Algunas personas de buena voluntad las han entregado en la dependencia y esas han sido las que se han reparado, ya que han llegado en muy malas condiciones”.

En el caso específico de Inés, Valcarcel dijo que se ocupará personalmente de la situación porque ese tipo de sillas, reforzadas y especiales, requiere de otro tipo de trámites.

Si bien la hija de la anciana hizo todos los trámites exigidos, las cosas no resultaron como deseaba. Sin embargo, ahora llegaría la solución.