Las quejas más extrañas de los turistas tras sus vacaciones

Ya se sabe que no todo el mundo queda contento con sus vacaciones, que a veces no salen como uno pensaba y terminamos dejando una mala puntuación en una web o pidiendo una hoja de reclamaciones, pero el nivel de tolerancia es muy diferente en las personas.

La mayor parte salen de dos páginas británicas de reservas de vuelos y cruceros, y además de las que vas a conocer podríamos añadir que hay hasta quién se queja porque les toca un guía feo, y no pueden disfrutar de lo que ven porque él está en medio.

Hace mucho frío en Alaska

Queja "normal" de un pasajero de un crucero por Alaska, que se ve que sólo llevaba en su maleta pantalones cortos y ojotas.

Los animales no sonríen

Los animales de este zoo parecen muy tristes e hicieron que nuestros hijos lloraran. ¿No pueden entrenarlos para que sonrían?

Está todo escrito en alemán

También está la de esa persona que fue a Alemania y protestó porque no podía orientarse, ya que todos los nombres de las calles estaban escritos en alemán y no en inglés.

Los globos vuelan alto

Nadie nos avisó de que no deberías hacer una excursión en globo si tienes miedo a las alturas.

A ver, no sé, lo mismo es que parecía un poco obvio de más avisarlo, ¿no? Quizás esta persona tenía que pensar que si te vas a subir a un globo vas a hacer eso, subir, alto.

Hay turistas en Disneylandia

Disneylandia es uno de los lugares más visitados de todo el mundo, así que la queja presentada allí mismo de que "le parecía un lugar demasiado turístico" pues igual es como lo de los globos y la altura: que va a haber muchos turistas, y muchos de ellos van a ser casualmente niños.

No hay animales buenos

En toda una semana de safari no vi ni un solo animal bueno, solo antílopes

¿Era una reserva de antílopes? No sé, ¿qué decía el folleto en concreto? Quizás lo que quería era uno de esos horribles safaris en los que disparas a inocentes animales y mira, no eso no nos gusta.

Qué volcán tan desabrido

Decían que la ciudad estaba al lado de un volcán, fuimos allí pero no había lava. Estoy muy seguro que aquello no era más que una montaña.

Es que las películas acerca de la última noche de Pompeya han puesto las expectativas de los volcanes en erupción muy altas. Si no hay humo ni lava ni fuego eso tiene que ser una montaña fijo. Da igual que digan que el Etna es un volcán o el Vesubio. No, montaña.

Dormimos juntos y pasó lo que pasó

A quién no le ha pasado ir a un hotel, haber reservado una habitación con camas gemelas y encontrarse con una cama doble. Pues avisás y normalmente en una horita como mucho te avisan y ya está. Así que la pareja que pasado un tiempo presentó una queja porque como efecto secundario de esa cama grande recibieron un embarazo no deseado como que es hilar muy fino también.

Playa con demasiadas distracciones

Tomar el sol en topless en la playa debería estar prohibido. Mis vacaciones fueron un desastre porque mi marido se pasaba el día mirando a otras mujeres.

Peces en el mar, una locura

Nadie nos dijo que habría peces en el mar. Los niños se sobresaltaron.

Esto es un poco como lo de que los globos vuelan alto. No sé, lo mismo si hoy en día se enseñara a los niños que los peces viven mayoritariamente en ríos y mares y que su hábitat natural no son las peceras.

En la playa había demasiada arena

Las playas normalmente suelen tener arena, y bastante, por eso de poder estirar las toallas, clavar la sombrilla, que los niños hagan castillos. Nos puede gustar más o menos, pero es así, playa es igual a un montón de arena de muchos formatos: blanca, oscura, fina, gorda, con piedras, sin piedras, que quema, mojada... De ahí a quejarse...

Los folletos mienten

Descubrimos que la arena no era como la del folleto. Su folleto tenía arena amarilla y era blanca.

Todo el mundo sabe que las fotos de los folletos se retocan, que de esto ya hemos hablado aquí, pero de ahí a protestar porque la arena no es amarilla sino blanca, con lo bonitas que son las arenas blancas y finas.

El tamaño del alojamiento

Comparamos el tamaño de nuestro apartamento de una habitación, con el de nuestros amigos que tenía tres, y el nuestro era significativamente más pequeño.

Es que digan lo que digan el tamaño es importante, pero también el utilizar la lógica y si tienes tres habitaciones pues normalmente el apartamento será más grande que si has alquilado el de una.

Las comidas locales

En mis vacaciones en Goa, India, me disgustó mucho descubrir que casi en todos los restaurantes servían curry. No me gusta nada la comida picante y espaciada.

Aquí estamos otra vez con el problema de la gente que no se informa antes de viajar, que también hay que mirar no sólo los monumentos que vas a visitar sino también las comidas típicas y todo eso. ¿Curry en la India? A quién se le habrá ocurrido...

¿Traje de baño para el Parque Acuático? No lo habría pensado

Reservamos una excursión a un parque acuático, pero nadie nos dijo que teníamos que llevar mallas y toallas.

Totalmente impensable la idea de comprar entradas para un parque acuático y que no te recuerden que tienes que llevarte el traje de baño y la toalla.