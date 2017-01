Beatriz Salomón, durísima contra Jorge Rial y Luis Ventura tras ganar juicio millonario

En diálogo con el programa radial “Massaccesi que nunca”, Beatriz Salomón se refirió al juicio millonario que le ganó a América TV, Cuatro Cabezas, Jorge Rial, Luis Ventura, Daniel Tognetti y Miriam Lewin tras 12 años. Deberán pagarle casi 30 millones de pesos.

Este lunes, la actriz anunció que la justicia falló a su favor en la causa que inició en 2004 contra la ex productora de Mario Pergolini, América y varios periodistas del canal, por una cámara oculta que el programa Punto Doc, conducido por Daniel Tognetti, le hizo a su ex, Alberto Ferriols, acusándolo de otorgar descuentos a sus clientes a cambio de sexo.

“Después de 12 años de mucho dolor, pasé de todo, todo lo que te puedas imaginar y más. Con este problemón, con la censura, con esta cosa terrible que me hizo América, Jorge Rial, Luis Ventura, Daniel Tognetti y Miriam Lewin, todos confabulados con Pergolini… Todos hicieron una tragedia de mi vida, todo se convirtió en un infierno“, arrancó Salomón en una entrevista con Mario Massaccesi en La Once Diez/Radio de la Ciudad.

Y continuó, envuelta en lágrimas: “De un segundo para el otro se terminó mi matrimonio. Mis hijas se quedaron dos veces sin el padre, porque son hijas del corazón, fueron abandonadas, y me caso con un hombre para armarles una familia y estos hijos de su madre rompieron mi matrimonio públicamente. Porque me entero junto con toda la gente que veía el programa de la doble vida que llevaba mi ex”.

“Traté de salir adelante, estoy endeudada, tuve que vender mis pieles, mis joyas, mi ropa cara, tuve que pedirle plata a mis amigos. Yo estaba en el tope, y me bajaron de un hondazo. Nadie me quería contratar porque todos le tenían miedo a Rial y Ventura“, explicó.

“Gracias a toda la prensa que se puso de mi lado. En este momento estoy feliz. He ganado en primera instancia y espero que estos sátrapas no se atrevan a apelar, que seguramente lo van a hacer”, sostuvo la actriz de Extinguidas.

Consultada sobre si alguna vez alguno de los involucrados la llamó para pedirle disculpas, aseguró que no.

Al preguntarle quienes fueron los que más la han dañado, Beatriz respondió: “Mario Pergolini, Jorge Rial, quien se ha reído de mi, y Luis Ventura, en ese orden. Ellos se confabularon para hacer todo esto”.

A su vez, reveló que la exposición y el escándalo puso en riesgo la tenencia definitiva de sus dos hijas (Noelia y Bettina).

“Yo no me merecía esta injusticia, porque no hice nada. Sobre todo sufrí la censura, porque no tenía dinero ni para mantener a mis hijas. Después de 12 años, la justicia fue justa“, concluyó lamentándose.