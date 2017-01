Marcela Tauro apoyó a Beatriz Salomon en el juicio contra Rial

Esta mañana, la periodista Beatriz Salomón y contra Cuatro Cabezas, América TV, Jorge Rial y Luis Ventura por una cámara oculta que el programa Punto Doc, conducido por Daniel Tognetti, le hizo a su ex, Alberto Ferriols, acusándolo de otorgar descuentos a sus clientes a cambio de sexo.

En el programa “No esta todo dicho”, Guido Kaczka comentó la noticia de Salomón y sentenció: “Me puso contento“. “A mí también”, adhirió Tauro, quien aprovechó para recordar el episodio: “Fue un escándalo porque ella lo vio en vivo. No me acuerdo tanto, yo estaba. La citan en ‘Intrusos en la noche’. Ella sabía que le iban a mostrar algo, pero no eso”.

Tauro aprovechó para hacer referencia al rol que tuvo en el escándalo el conductor de Intrusos, programa donde ella es panelista: “No tenía ningún sentido periodístico. ¿O sí? El programa era de Mario Pergolini y de Tognetti. Rial tuvo que ver, pero bueh… Yo siempre estuve del lado de Beatriz. Es como incómoda mi situación”.

“Para muchos, nosotros trabajamos con la basura. Pero acá la basura la hizo Pergolini, ‘Punto Doc’, Tognetti y Miriam. Y ellos se lavaron las manos”, acusó la periodista y detalló que Salomón “está enojada con Pergolini“.

“Ha venido a buscarlo muchas veces al canal, cuando él venía de invitado a ‘Intrusos’. Y el tipo ¿sabés qué? Nunca dio la cara. Pedía irse por atrás. Beatriz la pasó mal, sin un mango estos años”, reveló.

Por último, Tauro concluyó: “A mí me alegró porque la peleó. Tuvo constancia. Otra mina hubiera dicho ‘arreglo’. Mirá que la vi que no tenía un mango. Entonces digo, ¿cuál es el mensaje? ‘La pasé pésimo diez años, pero triunfé’. La ningunearon Esto se podía haber arreglado en el momento“.