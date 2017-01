De los u$s 97.842 millones blanqueados, sólo u$s 7.200 millones se depositaron en el país

La cifra final de las etapas 1 y 2 del blanqueo, la primera que involucró el sinceramiento de dinero en efectivo en el país mientras su depósito en cuentas especiales por seis meses, y la segunda del resto del dinero y bienes en el exterior y en el país pagando un impuesto especial del 10% o del 5% en el caso de inmuebles, fue de u$s 97.842 millones blanqueados.

De esa cifra, el 14% estaba en el país, u$s 13.715 millones, y 86% se refugiaba en el exterior, u$s 84.127 millones.

Lo curioso es que se abrieron 112.000 cuentas especiales no remuneradas para inmovilizar por seis meses el dinero en efectivo como medida contra posible lavado de dinero; se depositaron u$s 7.200 millones y sólo se liberaron mediante la compra de bienes registrables que representaron inversiones locales por u$s 1.000 millones, el 14%.

Si esto ocurre con fondos que están en el país, los especialistas no esperan que antes de las elecciones de octubre quienes tienen cuentas bancarias o inversiones en el exterior inviertan dinero en la Argentina más que en una proporción de 5%.

De ese 86% blanqueado en el exterior, el 31% fueron cuentas bancarias, o sea u$s 26.131 millones; 44,9% inversiones, es decir u$s 37.748 millones; 17,5% participaciones en sociedades, lo que equivale a u$s 14.687 millones, y el resto (4,2%) 20.008 inmuebles con un valor promedio de u$s 208.500, por un total de u$s 3965 millones.

Las cuentas bancarias están ubicadas casi la mitad en Estados Unidos (46%), el segundo destino es Uruguay con un 22% y el tercero Suiza con 12%.

Sumando cuentas bancarias e inversiones en el exterior, el 5% que ingresaría antes de las elecciones de octubre serían u$s 3200 millones.

El titular de la AFIP, Alberto Abad, reconoció que la cifra blanqueada es el 50% de lo que calcula el Indec como fondos de argentinos en el exterior, unos u$s 220.000 millones, y por este motivo quiso enviar un "mensaje a los remolones" para que ingresen antes de marzo aunque el impuesto suba a 15%, porque luego la red de tratados internacionales hará más fácil su detección.

Otra precisión importante que dio Abad es que el plan de fiscalización de la AFIP para el año próximo no incluye revisar si quienes sinceraron se dejaron algo en el tintero, sino lo que hagan fiscalmente con las rentas que generen los bienes blanqueados.También anunció que prepara una batería de medidas en colaboración con Jefatura de Gabinete para reforzar la formalización de la economía post blanqueo, que incluyen la generalización de la obligación de los comercios de aceptar plásticos.

Sobre la recaudación de $ 106.760 millones de impuesto del blanqueo, desde el exterior provino el 65,3%, $ 69.720 millones y desde el país $ 37.049 millones, el 34,7%. Aunque el período abarcó de agosto a diciembre de 2016, el 85% ingresó en el último mes.

Sobre la futura recaudación del Impuesto sobre los Bienes Personales, Abad dijo que en 2016 hubo un millón de declarantes de ese gravamen y de Ganancia Mínima Presunta, por un monto de

u$s 26.743 millones. Para este año espera que el monto se multiplique por 3,15 y se incremente u$s 84.127 millones de la mano de 254.788 declarantes, que muchas veces no son nuevos contribuyentes sino individuos que ya mostraban una parte de sus bienes. En total, la nueva base imponible de Bienes Personales en el exterior es de u$s 110.527 millones.

Inmuebles se sinceraron 45.013 en el exterior y en el país por u$s 6000 millones, cuando todavía no largó la "tercera ola" para estos bienes, que pagarán 5% de impuesto hasta marzo.

Fuente: El Cronista