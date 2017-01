Lourdes Sánchez se bajó de la temporada por su salud

Luego de posponer su debut en Bien Argentino, Lourdes Sánchez decidió bajarse de la temporada en Villa Carlos Paz. “Tiene tres hernias de disco, después del embarazo eso empeoró. La última vértebra la tiene desplazada. Está haciendo un tratamiento y pensaba que iba a volver“, informaron en Infama, anunciando que Adabel Guerrero será quien tome finalmente su lugar en la obra.

“Me hice una resonancia y salió que tenía tres hernias de disco y una muy complicada con desplazamiento. No me podía mover del dolor”, había contado la mujer de El Chato Prada la semana pasada. Pero al final decidió que no podrá afrontar la temporada.

Adabel se suma al elenco que integran Marcelo Iripino, Fernando Bertona, Ángel Carabajal, Marcelo Josset y Facundo Toro.