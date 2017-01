Son situaciones más o menos habituales (quizás ya has vivido alguna), así que si en tu próximo viaje te acabas encontrando en alguna de ellas, te acordarás de esta nota y no te quedará más remedio que reírte. ¡Hay que tomárselo con buen humor!



1. Las veces que tu estómago te hace sudar la gota gorda

Una de las mejores cosas de viajar es el poder tener la oportunidad de probar mil comidas diferentes y conocer así la gastronomía de cada país al que vas.

¡No dejes de hacerlo! Tus papilas gustativas te lo agradecerán porque cada país tiene sus platos típicos y todos suelen estar buenísimos.

El problema viene porque nuestros estómagos no están acostumbrados a todo de comida y a la que haces un cambio radical y le introduces otro tipo de alimentos… reza por tener un baño cerca y lleva siempre un rollo de papel contigo.

¿Cómo superarlo?

Más vale prevenir que curar, así que ya sabes: bebe agua embotellada, cuidado con los vegetales crudos (ensaladas), opta por alimentos bien cocinados… ¡y no abuses del picante!

Los primeros días del viaje no comas siempre en la calle. ¡El estómago necesita un tiempo de adaptación! Si las comidas son variadas tienes menos probabilidades de enfermarte.

Si ya es demasiado tarde… come arroz, banana y bebe muchísima agua.

2. Compartir dormitorio con gente que ronca muy fuerte, le huelen fatal los pies

¡Bienvenido al maravilloso mundo de los hostels con habitaciones compartidas!

Alojarte en hostels cuando estás viajando es una de las mejores opciones. Ya no sólo porque suele ser la opción más económica, si no también porque es la mejor forma de conocer a otros viajeros, de interactuar con gente de todas partes del mundo, de asistir a alguna fiesta que otra y de compartir habitación hasta con 20 personas más, cosa que seguramente no hayas hecho nunca.

¿Cómo superarlo?

El kit antifaz+tapones para los oídos, es la mejor inversión para superar las incomodidades de compartir habitación.

No tenemos solución para los olores, pero te diremos que a más camas, menos higiene. Y si haces un viaje largo, reservar una habitación privada es un lujo “necesario” de vez en cuando.

3. Las horas y horas de espera que pasarás en los aeropuertos

Ya sabes de sobra todo lo que implica tomar un vuelo. Las horas antes que tienes que estar en el aeropuerto, los controles de seguridad que tienes que pasar, el límite de kilos que puedes llevar en tu equipaje… ¡es todo un mundo!

Si a todo esto le sumas los retrasos, las cancelaciones y las escalas… pueden ser muchas las horas que vas estar esperando y esperando en aeropuertos.

¿Cómo superarlo?

Hoy en día la mayoría de aeropuertos están preparadísimos para que te puedas quedar a vivir allí si quieres. Tienes todo tipo de restaurantes y tiendas. Zonas con wifi y enchufes para cargar tus dispositivos, baños más que limpios, ¡y sofás que hasta te hacen masajes y todo!

4. Traslados de un lugar a otro con agencias

A menudo como existen destinos o rutas que sólo hacen los turistas, nos vemos obligados a contratar el transporte con alguna agencia. Odiamos tener que hacerlo, pero a veces no hay otras alternativas y la comodidad nos vence.

Estas estupendas agencias te venden su itinerario pero no te dicen del todo la verdad. Nunca te dicen…

Que vas a tener que cambiar de autobús dos o tres veces (e incluso más). Si te han avisado previamente en la agencia ya te lo esperas, no pasa nada. Pero si vas con la idea de no bajar de ese autobús hasta llegar a tu destino… ¡controla tu enojo! Además, algunos de estos cambios serán a mitad de la noche así que ves mentalizándote.

¿Cómo superarlo?

Infórmate bien de las agencias, leyendo blogs de otros viajeros u opiniones en portales como Tripadvisor.

5. En muchos países, la poca seguridad que te da la policía

A menudo muchos entonan el “mucha policía, poca diversión”, pero la verdad es que no aprecian lo que tienen. Si supieran cómo funcionan las cosas en otros países…

En teoría, estés donde estés, si sabes que hay policía cerca sientes una cierta tranquilidad porque sabes que de algún modo ellos están allí para protegerte o como mínimo para poner orden en caso de necesidad.

Por desgracia en concepto de “policías corruptos” es más común de lo que debería ser, aunque quizás la culpa también sea de los bajísimos sueldos que tienen.

En muchos países es mejor que no tengas ningún problema en el que puedas necesitar a la policía porque entonces tendrás un problema aún mayor. Es triste pero es así.

¿Cómo superarlo?

Si te para la policía, siempre muestra tu mejor sonrisa y evita enojarte.

Habla en tu idioma todo el rato y al final se agobiarán tanto de no entenderte que te dejarán ir.

Diles que quieres hablar con la embajada de tu país. No es infalible pero a veces se asutan.

6. Las fobias a insectos con los que vas a tener que aprender a convivir

Si eres valiente y te gusta la aventura seguro que durante tu viaje querrás conocer lugares salvajes y completamente diferentes a tu país de origen. Tené en cuenta que deberás aprender a convivir con animales a los que seguramente les tengas mucho miedo. ¡Es una terapia de choque! Al final, uno acaba superando sus propios miedos y puedes llegar a vivir en sitios en los que jamás te hubieras imaginado que podrías.

Lo más común es que aprendas a convivir con todo tipo de insectos y reptiles. Cucarachas, arañas, mosquitos, mantis, lagartos, serpientes, ciempiés venenosos… son algunos ejemplos.

¿Cómo superarlo?

¡Mirá donde pisas! Por la noche lleva siempre un frontal o una linterna (la del celular sirve) para ver el camino y evitar posibles criaturas.

Usá repelente de mosquitos, seguro que ahuyenta a otros bichos.

¡Mirá siempre el interior de tu calzado antes de meter los pies ahí!

Revisá la mosquitera, las de los hostels suelen tener agujeros. ¡Y colócala bien!

7. Las infladas de precios que hacen por el simple hecho de ser turistas

Cuando estás viajando eres consciente de que en muchos lugares vas a pagar casi siempre más en todo que la gente local. Hay países que sólo viven del turismo y aunque se aprovechan un poco demasiado, es normal que te pidan que pagues algo más que los propios lugareños.

El problema viene cuando te piden tres o cuatro veces más de lo que realmente vale algo.

¿Cómo superarlo?

¡Infórmate antes de llegar a tu destino! Los taxistas se aprovechan del desconocimiento para cobrarte de más, pero si tú sabes que sólo hay dos km hasta tu hostel, y el dueño de éste te ha dicho que un taxi vale X, ¡tienes el poder!

Un buen recurso para saber el precio de los transportes es Wikitravel (en inglés hay más resultados).

¡Pierde el miedo a regatear! Los tímidos gastan más.

Invierte tiempo en comparar tours y pide opiniones a otros viajeros. Además, muchas veces puedes hacer las mismas actividades por tu cuenta y ahorrar dinero.