Vacacionar es saludable

El Doctor David Lipschitz, autor de libros como Rompiendo las reglas del envejecimiento, ya lo dijo hace un tiempo: "Viajar puede incrementar la longevidad, pues los dos factores que más inciden en ella son la salud y la felicidad, y cuando viajamos, mejoramos ambos".

Todo suma: desde planear el itinerario, que mantiene nuestra mente despierta, hasta mejorar la relación con nuestra pareja gracias a cambiar de rutina (lo que nos permite reconectar con él o ella, darle nueva vida al romance e incrementar la intimidad, entre otros beneficios).

Asimismo, The Global Commission on Aging, el Transamerica Center for Retirement Studies, y la U.S. Travel Association hicieron una encuesta y descubrieron que viajar, especialmente entre los jubilados, previene la demencia y el Alzheimer y podía disminuir también las posibilidades de sufrir de enfermedades coronarias y de depresión.

El trabajo descubrió además que los hombres que no se tomaban al menos unas vacaciones anuales fuera de casa tenían un 20% más de riesgo de muerte, y sus posibilidades de padecer del corazón subían hasta un 30% con respecto a quienes sí viajaban. Los datos extraídos de las mujeres arrojaban conclusiones parecidas: aquellas que viajaban sólo una vez cada seis años tenía un riesgo más alto de sufrir un ataque al corazón que aquellas que lo hacían al menos un par de veces al año.

Viajar en pareja tiene beneficios extra

Según dicho estudio, los beneficios de viajar incluían la actividad física y mental necesaria para movernos y, sobre todo, la capacidad de las vacaciones para hacernos desconectar y desestresarnos, así como para permitir al cuerpo recuperarse del ajetreo de la vida diaria.

"Viajar por placer aumenta las actitudes positivas de la persona: mejora su estado emocional, le exige planificación y compromiso...Es decir, el viajar pone en funcionamiento todas las funciones mentales superiores del individuo, mejora su autoestima, aumenta su motivación al compartir sus nuevas experiencias, y al entrar en contacto con otras culturas, se enriquece personalmente.

Lo mejor es que los Baby Boomers, que son quienes ahora mismo se encuentra en la tercera edad, son la generación que ha alcanzado la tercera edad más viajera que cualquier otra. "Lo que caracteriza a nuestra generación (dijo Lipschitz al periódico Knight Ridder) es que somos muy, muy individualistas, y eso va a afectar la forma en que nos movamos por el mundo.

Viajar de forma activa te ayudará a mantenerte joven

Cada individuo, en función de su personalidad, considerará un tipo de forma de viajar como la mejor para él: así, las personas muy extrovertidas irán a lugares que pueden suponer algún riesgo añadido, realizarán viajes en que no todo esté programado, y disfrutarán enfrentándose a los retos que le supone el camino; sin embargo, las personas muy introvertidas disfrutarán de viajes más controlados, más programados, en los que no haya sorpresas aunque estén en la otra punta del planeta. Por tanto, la forma más recomendable de viajar será aquella que coincida con nuestra forma de ser, pues convertirá las vacaciones en una experiencia nueva y aprovechable al 100%.

Pero no perdamos al foco, y volvamos al principio: tengas la edad que tengas, ¡viaja para llegar a viejo! Y si ya estás jubilado, recuerda: "Cuando una persona mayor vuelve de un viaje que ha sido satisfactorio, aunque sea de una semana, su médico podrá observar cómo su tensión arterial está más controlada, cómo la glucosa está en su nivel óptimo, cómo el ánimo de la persona es más expansivo... En definitiva, cómo esos días de desconexión consiguen mejorar muchos parámetros de salud que los fármacos no consiguen controlar de la misma manera", resume el profesor de Psicología.