Estos son los ganadores de los Steam Awards 2016

Ésta fue una premiación más tranquila donde los usuarios de Steam tuvieron la última palabra. Asimismo, hay categorías que podrían considerarse extrañas, pero definitivamente son divertidas.

GANADORES STEAM AWARDS 2016

Villano más necesitado de un abrazo ― Portal 2

Yo pensé que este juego era bueno antes de que ganara un premio ― Euro Truck Simulator 2

La prueba de tiempo ― Skyrim

Sólo 5 minutos más ― Counter-Strike: Global Offensive

¡Qué alucinante! ― Grand Theft Auto V

Juego dentro de un juego ― Grand Theft Auto V

No estoy llorando, es que se me ha metido algo en el ojo ― Telltale's The Walking Dead

Lo mejor que se puede hacer con un animal de granja ― Goat Simulator

Boom Boom - DOOM

Relación Amor/Odio ― Dark Souls III

Toma asiento y relájate ― Euro Truck Simulator 2

Mejor con amigos ― Left 4 Dead 2