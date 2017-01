OSEP: el sistema de identificación por huella digital se implementaría en el segundo semestre

Se generan por año unos 6 millones de transacciones en la Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP), siendo la mutual más grande de la provincia, después del PAMI. Para controlar que el paciente que demanda las prácticas médicas sea el afiliado y no otro, OSEP está trabajando en un proyecto para que la identificación del beneficiario sea por la huella digital.

Se estima que la nueva modalidad se implementará en el segundo semestre del año y serán los prestadores los que deberán poner a disposición las lectoras de huellas.

Gabriel Arias, gerente TIC de Osep, explicó que la iniciativa ya está en la etapa de elaboración del pliego de licitación para adquirir los servidores y las lectoras de huellas digitales, que serán diferentes según los grupos poblaciones. Toda la información estará disponible en una única base de datos para el Registro Nacional y Capacidad de las Personas, para el Ministerio de Seguridad, como para OSEP.

Arias destacó las ventajas que tendrá la eliminación de la vieja tarjeta magnética, la cual se presta a maniobras como la suplantación de identidad.

Gabriel Arias, Gerente Tic de Osep estudiando distintos tipos de lectoras de huellas digitales.

"Tal como está hoy el sistema, en muchos casos nadie controla si la identidad del paciente se corresponde con la tarjeta de afiliado. Por esto, se puede dar que una persona que no es afiliada utilice la tarjeta de otro y la obra social termina pagando por practicas que no corresponden al beneficiario. Con la identificación por huellas queremos cortar esto", sostuvo el funcionario.

De esta manera sería la primera obra social de la Argentina en utilizar el sistema de biométrico, tal como se hace en el Anses y en las entidades bancarias. La inversión estimada es de 9 millones de pesos, presupuestados en 2016.

Otra de las fortalezas de este cambio tecnológico se miden a la hora de auditar las prescripciones que se derivan de la consulta médica.

"Nosotros no solamente vamos a controlar que la persona que va al médico sea el beneficiario, sino quién es el médico que lo atendió, qué estudios y dónde se los practicó. Solamente en esa rutina, a OSEP le cuestan unos 1.500 por paciente. Si nos facturan por un servicio que no se brindó lo vamos a poder divisar on line".

En la actualidad la forma de cargar las prácticas no se hace de forma inmediata, sino algunos días después de la visita médica. Con el nuevo sistema la carga se hará en tiempo real.

El objetivo es cuidar los recursos de la obra social, que en 2015 acumuló una deuda con los proveedores de medicamentos de 207 millones de pesos, un pasivo que la gestión actual canceló con bonos.

Cabe recordar que cuando Sergio Vergara -actual titular- desembarcó en OSEP se detectaron movimientos sospechosos con recetas que incluían miles de fármacos a unos pocos pacientes, como resultado de las auditorías de 2015.

"Nosotros permanentemente estamos haciendo las auditorías en base a una muestra, con la aplicación de la identificación por huellas y la receta digital vamos a poder ampliar ese universo y detectar más irregularidades si las hubiese", concluyó.